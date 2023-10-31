Кошмарный сценарий. На Землю обрушатся экстремальные штормы, развивающиеся по наихудшему сценарию

Исследователи предупреждают, что мы находимся в поворотном моменте в истории прогнозирования погоды — последствия могут быть разрушительными.

На прошлой неделе на прибрежный город в Мексике, Акапулько, обрушился разрушительный ураган Отис. Как ранее уже писал Фокус, события развивались по "кошмарному сценарию" и весьма шокировали метеорологов: ураган обрушился на город со скоростью 26 км/час, унеся жизни по меньшей мере 48 человек, пишет Science Alert.

По мнению исследователей из Национального центра ураганов США, скорость, с которой ураган Отис усиливался, была беспрецедентной: фактически всего за 5 часов он превратился из обычного тропического шторма в ураган 5-й категории. Отметим, что 5-я категория — самая мощная из всех возможных, как правило, такие ураганы возникают всего несколько раз в году. Однако теперь ученые опасаются, что мы вступили в переломный момент климатического кризиса.

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Исследователи уже прозвали это редкое и тревожное событие "кошмарным сценарием". Более того, скорость интенсификации урагана за 12-часовой период побила все возможные рекорды в восточной части Тихого океана. Простыми словами, исследователи опасаются, что ураган Отис не просто застал врасплох местных жителей и власти, он также показал брешь в работе нынешних инструментов прогнозирования.

По словам преподавателя кафедры прибрежной инженерии в Университете Восточного Лондона, специализирующегося на изучении стихийных бедствий, Равиндра Джаяратне, ученым необходимо решить насущные проблемы, связанные с инструментами, которые мы используем для прогнозирования подобных катастрофических событий. Ученые также отмечают, что в данный момент необходимо признать значительное влияние быстрого изменения климата на нынешние возможности прогнозирования.

Сегодня в основе прогнозирования погоды лежат компьютерные программы или "модели", сочетающие атмосферные переменные, например, температуру, влажность, ветер и давление, с фундаментальной физикой. Однако атмосферные процессы не линейны, что может привести к большому расхождению в окончательных прогнозах. Из-за этого ученые, как правило, прогнозируют набор возможных сценариев, а не предсказывают единственный, наиболее возможный.

Эти модели играют важную роль в прогнозировании, а также предупреждении населения и приказов об эвакуации. Однако, как показывает практика, они также имеют значительную степень неопределенности, в особенности, когда речь идет о редких и экстремальных условиях, как это было с ураганом Отис.

По словам Джаяратне, эта неопределенность возникает из-за нескольких факторов. Во-первых, фундаментально хаотической природы системы. Во-вторых, ограниченности наблюдений — подобные ураганы происходят раз в 1000 лет, а потому моделям сложно объяснить причину их возникновения. В-третьих, редкие явления включают редкие комбинации переменных и факторов. И в конце концов существуют неизвестные факторы, которые попросту не учитываются моделями.

Исследователи также отмечают, что ко всему этому можно также добавить проблему изменения климата, а также влияние климатического кризиса на погодные условия. Например, ураганы во многом зависят от температуры поверхности моря: повышение температуры дает больше энергии для формирования и усиления штормов. В результате связь между изменением климата и усилением ураганов в сочетании с другими факторами, такими как обильные осадки или высокие приливы, становится все более очевидной.

В результате ученые сходятся во мнении, что проблемы прогнозирования экстремальных явлений сегодня огромны, однако они также считают, что они преодолимы. В результате ученые считают, что следует сосредоточиться на устранении проблем в работе моделей для климатического прогнозирования, чтобы не опустить "кошмарных сценариев", при том, что экстремальных штормов в будущем, вероятно, станет только больше.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле под угрозой: человечество может погибнуть к концу столетия.