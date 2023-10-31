Нерассказанные до сих пор истории о привидениях: как праздновали Хэллоуин в Древней Греции (фото)

Оказывается, Хэллоуин, этот жуткий праздник, который отмечается 31 октября, может иметь корни в Древней Греции. И это не последние его секреты.

Мероприятия на Хэллоуин, такие как одевание жутких костюмов, выпрашивание сладостей, посещение костюмированных вечеринок, вырезание тыкв, просмотр страшных фильмов, посещение мест с привидениями, делают этот праздник чрезвычайно популярным среди молодежи и пожилых людей. Однако он имеет также и религиозную подоплеку, пишет GreekReporter.

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Хэллоуин приходится на день перед христианским праздником Дня всех святых, время, когда христиане вспоминают и чествуют умерших, особенно святых и мучеников. Следовательно, для некоторых Хэллоуин — это время отдать дань уважения умершим.

Однако многие традиции Хэллоуина берут свое начало из языческих кельтских празднований, в частности, одного из них, который назывался Самхейн. Эти традиции, которые включают разжигание костров и ношение костюмов для отпугивания духов, сохранились даже после того, как кельты стали христианами, и они переплелись с христианскими празднованиями.

Значительная часть того, что мы сегодня ассоциируем с Хэллоуином, пришло в Соединенные Штаты с ирландскими и шотландскими иммигрантами в XIX веке, и именно поэтому этот праздник имеет такое большое значение в Северной Америке.

Хотя корни Хэллоуина достигают кельтских практик, он также имеет некоторые удивительные связи с древнегреческими верованиями Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Теперь, вот где становится самое интересное. Хотя корни Хэллоуина уходят в кельтские практики, он также имеет некоторые удивительные связи с древнегреческими верованиями. Дебби Фелтон, профессор классики в Университете штата Массачусетс в Амхерсте, пролила свет на эту связь. Она обнаружила, что задолго до того, как Хэллоуин стал популярным, древние греки и римляне любили рассказывать жуткие истории о потусторонней жизни, призраках и монстрах.

В своем исследовании под названием "Призраки Греции и Рима: Истории о призраках из классической античности", Фелтон углубилась в эти древние рассказы о призрачных духах и призраках. Она обнаружила, что эти истории сыграли определенную роль в формировании нашего современного фольклора о сверхъестественном и ужасном.

По мнению профессора Фелтон, в этом есть что-то катарсическое. Мы можем быть до смерти напуганы жуткой историей, даже не находясь в реальной опасности. Эти истории о призраках отражают глубоко укоренившиеся верования о правильном захоронении и выживании духа после смерти. Речь идет о поиске покоя для умерших и поддержании веры в потустороннюю жизнь для живых.

Итак, Хэллоуин — это больше, чем просто ночь жутких развлечений. Он имеет древние корни как в кельтских, так и в греческих традициях, и эти связи дают уникальный взгляд на нашу любовь к историям о призраках и монстрах. Поэтому, празднуя Хэллоуин, помните, что вы участвуете в традиции, которая насчитывает тысячи лет и продолжает захватывать наше воображение.

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