Шумерский царь Иддин-Даган совокуплялся со жрицей во время публичного ежегодного ритуала

В книгах по истории мы встречаем много странных и уникальных традиций, которые практиковали различные цивилизации и их лидеры. Одной из таких традиций, является древний "брачный ритуал" Иддин-Дагана, царя Исина, Шумера и Аккада.

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Загадочный ритуал, выходивший за пределы простого символизма, основывался на искренней вере в содействие плодородию и обеспечение щедрого урожая с помощью тщательно продуманной церемонии, которая конкурировала даже с самыми экстравагантными королевскими празднованиями. Ритуал начинался с тщательной подготовки жрицы. Она "омывала бедра" не один раз, а дважды, а затем принимала мыльную ванну, чтобы очиститься перед священным действом, пишет Ancient Origins.

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Иддин-Даган III был третьим царем из династии Исин Древней Месопотамии. Династия Исина правила городом-государством Исин, которое находилось в южной части Месопотамии, на территории современного Ирака.

Считается, что правление Иддин-Дагана приходится на середину древневавилонского периода, примерно на 1850-1800 годы до нашей эры. Он известен прежде всего по надписям и глиняным табличкам, найденным археологами в регионе. Эти надписи часто фиксируют административные и экономические вопросы его времени, давая некоторое представление об обществе того периода.

Древняя Месопотамия была регионом, который характеризовался сложными городами-государствами, каждый из которых имел собственного царя и правительство, и эти города-государства часто конкурировали за власть и ресурсы.

Хотя мы имеем определенную информацию об Иддин-Дагане III, многие детали о его жизни и правлении остаются неизвестными из-за ограниченности исторических записей, сохранившихся с той эпохи. Царствование Иддин-Дагана, вероятно, обозначено стабильностью и миром. Его датировочные формулы не упоминают ни одну войну и связаны прежде всего с его религиозной деятельностью. Царь также известен по литературным произведениям, созданным во времена его правления.

В ритуале, полном мистики и торжественности, Иддин-Даган исполнял роль шумерского бога Думузи, божества, ассоциирующегося с пастухами и плодородием, а жрица — роль богини Инанны, богини любви, красоты, секса и войны. Восклицание "О, мои святые бедра!" означало начало ритуального полового акта, чтобы угодить небесам и обеспечить плодородие земли.

Церемония была не просто частным делом между царем и жрицей. Это было массовое публичное событие с десятью отдельными этапами. Улицы наполнялись ритмичными песнопениями мужчин-поэтов, грацией танцовщиц и неустанными ударами барабанщиц — все это было частью священного действа.

Одной из важнейших частей этого исторического зрелища было нанесение жрицами себе ран мечами. Это был болезненный, но важный ритуал, демонстрирующий их преданность и жертвенность в честь Инанны. Кульминацией торжественной церемонии были сексуальные объятия короля и жрицы, последний акт преданности, который должен был успокоить богиню и обеспечить год процветания и урожаев.

Это яркий взгляд на верования и ритуалы древней цивилизации. Люди того времени верили в то, что эти церемонии способны принести плодородие и процветание на их землю. Хотя сегодня эти традиции могут показаться нам странными, они были неотъемлемой частью их культуры. Такое наглядное свидетельство разнообразия и богатства человеческой истории, где даже самые необычные традиции имели определенную цель и значение в свое время.

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