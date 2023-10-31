Досужее любопытство. Может ли мухоловка съесть человека — ученый проверил на себе

Исследователь экспериментальным путем проверил, способно ли хищное растение переваривать человеческую плоть и кровь.

Венерины мухоловки являются одними из самых популярных хищных растений в мире. Те, у кого эти растения живут дома возможно хотели когда-нибудь поместить палец в их "открытый рот", тогда как другие задавались вопросом, способно ли хищное растение съесть человека, пишет IFLScience.

Профессиональный производитель хищных растений Барри Райс, который также ведет профильный блог, где отвечает на самые распространенные вопросы о плотоядных растениях, решил изучить этот вопрос. Исследователь задумался над тем, способны ли венерины мухоловки переваривать человеческую плоть, и решил найти ответ на этот вопрос опытным путем.

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Чтобы ответить на этот вопрос, исследователь скормил хищным мухоловкам куски собственной кожи, содранные с пальцев ног из-за инфекции стопы спортсмена. В ходе своего эксперимента он вырезал четыре одинаковых куска кожи и поместил их в челюсти четырех венериных мухоловок.

Неделю спустя Райс открыл "рты" мухоловок и задокументировал то, что произошло с содержимым их ртов. Исследователь утверждает, что ожидал, что куски кожи окажутся относительно нетронутыми, но, увы, все оказалось не совсем так. Заглянув в пасть хищных растений ученый обнаружил, что был совсем неправ: куски кожи оказались почти полностью переварены.

Исследователь также отметил, что то, что осталось в "пасти" растений, по сути, не имело ничего общего с изначальными кусочками кожи, а было "липким и скользким". В результате исследователю опытным путем удалось доказать, что венерины мухоловки в действительности способны переварить человеческую плоть. Однако ученые отмечают, что у этого эксперимента все же есть несколько ограничений. Во-первых, был протестирован лишь один тип ткани — кожа, то есть фактически неизвестно, сможет ли хищное растение переварить кости и хрящи. Во-вторых, проблема заключается в масштабах — есть разница между перевариванием крохотных чешуек кожи и употребления в пищу целого взрослого человека.

Помимо мнению ученых из Музея естественной истории в Лондоне, сегодня науке известно около 630 видов плотоядных растений, при этом ученые считают, что в тропических лесах обитает еще множество неизвестных науке видов. У большинства хищных растений нет челюстей, как у венериной мухоловки, или липких подушечек. Фактически большая часть хищных растений представляют собой растения-кувшинки, изогнутые вверх.

Ученые отмечают, что гигантский горный кувшин (Nepenthes Rajah) часто считается самым большим из всех существующих на Земле — его высота составляет около 41 сантиметра и способна вместить литры пищеварительной жидкости. Исследователям также известно, что этот вид, обитающий на Борнео, способен переваривать лесных позвоночных, таких как лягушки, гекконы и саламандры. Кроме того, они способны питаться мышами и крысами — это подразумевает, что они могут переварить более плотные структуры — кости, мышцы и хрящи.

Однако ученые полагают, что сегодня все же не существует плотоядного растения таких размеров, чтобы оно было способно переварить целого человека. Какими бы вкусными мы ни были, плотоядным растениям попросту не нужны 143 771 калорий, содержащиеся в человеческом организме, не говоря уже о большом количестве белков и жиров.

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