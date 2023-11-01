В 10 раз больше самых древних. Ученые нашли два массивных вида миног, живших 160 млн лет назад

Несмотря на то, что их предки достигали в длину всего нескольких сантиметров, эти удивительные существа с пастью, полной зубов, вырастали до невероятных размеров.

Самые ранние свидетельства существования миног на Земле датируются 360 миллионами лет назад. В результате ученые были вынуждены прозвать представителей этого вида "живыми ископаемыми" из-за их долгой истории с относительно небольшими эволюционными изменениями, пишет Science Alert.

Известно, что современные миноги могут вырасти до метра в длину, однако самые древние представители этого вида, жившие в палеозое, вырастали всего на несколько сантиметров. Однако новое исследование предполагает, что около 160 миллионов лет назад эти удивительные водные кровопийцы существенно выросли — фактически их размеры в 10 раз превышали самых ранних древних предков.

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В новом исследовании команда из Китайской академии наук обнаружила в наземной биоте Яньляо в Северном Китае сразу два ранее неизвестных вида древних миног, обитающих на Земле около 160 миллионов лет назад. Авторы исследования утверждают, что размеры самого крупного из недавно обнаруженных видов, Yanliaomyzon occisor, достигали более 64 сантиметров.

Подобная находка проливает свет на эволюцию миног и дает представление о том, что 160 миллионов лет назад эти удивительные кровопийцы уже превратились в монстров-грызунов. По словам ведущего автора исследования Фэйсяна Ву, данное открытие может помочь узнать больше об эволюционной истории миног и о том, где они возникли. Команда надеется, что в этом им помогут отлично сохранившиеся окаменелости.

Исследователи планируют объединить зарегистрированные ископаемые и живущих ныне миног, чтобы реконструировать их эволюционный процесс и предковое состояние биологии питания современных миног.

а: Ископаемое затылка Yanliaomyzon. б: Крупный план мясистого образования у ротового отверстия. в: Некоторое содержимое кишечника. d: Несколько разрозненных костей неизвестной лучеперой рыбы. д: Изолированный зуб в содержимом кишечника (стрелка). f: Крупный план e Фото: Nature Communications

В ходе исследования Ву с коллегами провели всесторонний анализ двух найденных видов, сканируя их окаменелости с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии для визуализации окаменелостей в 3D. Известно, что наряду с миксинами миноги сегодня представляют ныне живущую группу бесчелюстных позвоночных. По сути, миноги весьма похожи на угрей, но в отличие от них являются более древним видом, не имеющим костей и челюстей. Миноги являются одними из первых позвоночных, которые используют устрашающий круглый рот, полный зубов, для высасывания крови других рыб.

По словам команды, в действительности изучение миног имеет большое значение в изучении эволюции позвоночных. Ученым уже известно, что для них характерно определенное пищевое поведение: фактически они высасывают кровь своей жертвы или отрезают ее ткани, к которым прочно крепятся своими зубами во рту. Однако ученые до сих пор не могут до конца понять историю эволюции миног, поскольку в их распоряжении слишком мало окаменелостей.

Во-первых, ученые все еще не знают, когда у миног появились первые сложные зубы для питания. Например, у самых ранних миног структуры питания выглядят слишком слабыми, чтобы их можно было использовать для хищничества. Во-вторых, у них не было первой личиночной стадии жизненного цикла, который есть у современных миног.

Команда предполагает, что уже к юрскому периоду миноги значительно эволюционировали: и размеры существенно увеличились и они стали хищниками — окаменелости показывают, что именно у юрских миног были самые сильные "кусательные структуры".

Исследователи изучили содержимое желудков двух обнаруженных видов и нашли в них остатки скелетов, в том числе зубы, челюстные кости и даже черепа пока неопознанных костных рыб. Авторы исследования отмечают, что эти находки указывают на привычку этих существ же тогда питаться плотью.

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