Во власти демонов-кровососов. Рыбы-вампиры устроили кровавый пир в Великих озерах Америки

Всего в течение 10 лет жутким паразитическим рыбам удалось заполучить доступ ко всем пяти озерам и они открыли свой сезон охоты.

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Едва ли этих рыб можно спутать с кем-то еще — круглый ряд зубов, зазубренный язык и форма, напоминающая угря. Эти жуткие рыбы-паразиты, процветают, цепляясь к своим хозяевам и буквально высасывая из них все до последней капли крови, пишет Science Alert.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), морские миноги, как правило, обитают в северной и западной частях Атлантического океана. Приблизительно в начале 19-го века им удалось вторгнуться в Великие озера, а спустя всего десятилетие они фактически получили доступ ко всем 5 озерам, используя канал Велланд, и открыли свой сезон кровавой охоты.

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Исследователи отмечают, что пандемия коронавируса нарушила контроль над популяцией этого вида, в результате чего они с новой силой обрушились на Великие озера. По информации NOAA, миноги нацелились на коммерческие важные виды озерных рыб, в том числе форель, сига, окуня и осетра. Статистика свидетельствует о том, что в течение столетия промысел форели фактически прекратился, и основной причиной стало неконтролируемое нашествие миног.

С начала 19-го века морские миноги пировали в Великих озерах, пока к 1960-м годам ежегодный коммерческий улов форели не сократился до 0,5 миллиона фунтов, причем изначально он составлял около 15 миллионов фунтов. Местные власти обязали Комиссию по рыболовству Великих озер вместе со Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, а также коллегами из Канады следить за популяцией миног. Агентства предприняли ряд шагов и со временем им удалось сократить популяцию кровососущих рыб во всех пяти озерах на 90%.

Озерная форель из озера Верхнее, укушенная морской миногой Фото: Getty Images

Однако все изменилось в период с 2020 по 2021 годы, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса. Представители агентств лишились возможности выходить на улицы и влиять на некоторые операции п управлению местным населением. Это привело к тому, что популяция рыб-вампиров вновь увеличилась и они возобновили свой кровавый пир в Великих озерах.

В данный момент исследователи не могут сосчитать насколько увеличилась популяция рыб-паразитов. Однако согласно отчету некоммерческого научного издания за 2022 год, эксперты смогли обработать лишь четверть целевых потоков в 2020 году. Уже в следующем году им удалось достичь 75% своих целей.

Отметим, что контроль популяции кровососущих рыб является весьма дорогостоящим, ежегодно власти выделяют на этот процесс от 15 до 20 миллионов долларов. Более того, этот процесс также весьма трудоемкий и предполагает использование пестицидов.

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