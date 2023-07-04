У владі демонів-кровососів. Риби-вампіри влаштували кривавий бенкет у Великих озерах Америки

Усього протягом 10 років моторошним паразитичним рибам вдалося отримати доступ до всіх п'яти озер і вони відкрили свій сезон полювання.

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Навряд чи цих риб можна сплутати з кимось ще — круглий ряд зубів, зазубрений язик і форма, що нагадує вугра. Ці моторошні риби-паразити процвітають, чіпляючись до своїх господарів і буквально висмоктуючи з них все до останньої краплі крові, пише Science Alert.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), морські міноги, як правило, мешкають у північній і західній частинах Атлантичного океану. Приблизно на початку 19-го століття їм вдалося вдертися до Великих озер, а лише через десятиліття вони фактично отримали доступ до всіх 5 озер, використовуючи канал Велланд, і відкрили свій сезон кривавого полювання.

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Дослідники зазначають, що пандемія коронавірусу порушила контроль над популяцією цього виду, внаслідок чого вони з новою силою обрушилися на Великі озера. За інформацією NOAA, міноги націлилися на комерційно важливі види озерних риб, зокрема форель, сига, окуня й осетра. Статистика свідчить про те, що протягом століття промисел форелі фактично припинився, і основною причиною стала неконтрольована навала міног.

З початку 19-го століття морські міноги бенкетували у Великих озерах, поки до 1960-х років щорічний комерційний вилов форелі не скоротився до 0,5 мільйона фунтів, до того ж спочатку він становив близько 15 мільйонів фунтів. Місцева влада зобов'язала Комісію з рибальства Великих озер разом зі Службою охорони рибних ресурсів і дикої природи США, а також колегами з Канади стежити за популяцією міног. Агентства зробили низку кроків і з часом їм вдалося скоротити популяцію риб-кровопивць у всіх п'яти озерах на 90%.

Озерна форель з озера Верхнє, вкушена морською міногою Фото: Getty Images

Однак усе змінилося у період з 2020 по 2021 роки, коли на світ обрушилася пандемія коронавірусу. Представники агентств втратили можливість виходити на вулиці та впливати на деякі операції з управління місцевим населенням. Це призвело до того, що популяція риб-вампірів знову збільшилася і вони відновили свій кривавий бенкет у Великих озерах.

Наразі дослідники не можуть порахувати наскільки збільшилася популяція риб-паразитів. Однак згідно зі звітом некомерційного наукового видання за 2022 рік, експерти змогли обробити лише чверть цільових потоків у 2020 році. Уже наступного року їм вдалося досягти 75% своїх цілей.

Зазначимо, що контроль популяції риб-кровопивць є досить дорогим, щорічно влада виділяє на цей процес від 15 до 20 мільйонів доларів. Ба більше, цей процес також досить трудомісткий і передбачає використання пестицидів.

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