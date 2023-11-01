Владычица морей, которой Рим чуть не проиграл: что известно об иллирийской царице Тевте (фото)

Царица Тевта — одна из самых неординарных фигур иллирийской античности и албанского наследия. Ее также называли королевой пиратов, а фольклор гласит, что она была мудрее змеи, храбрее льва и красивее фей.

В анналах истории есть рассказы о незаурядных личностях, которые оставили неизгладимый след в своем времени. Одной из таких фигур является иллирийская царица Тевта, выдающаяся женщина иллирийской древности, которая происходила из земель, ныне охватывающих части современных Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Косово, Сербии и Албании, пишет Arkeonews.

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Тевта, родившаяся около 268 года до н. э., не была обычной женщиной своей эпохи. Воспитанная в знатной иллирийской семье, она получила как традиционное образование, так и обучение, которое обычно предназначалось для мальчиков.

Она научилась военному искусству, охоте, верховой езде и тому подобное. Иллирийцы, как и спартанцы, считали, что женщинам необходимо придавать боевые навыки. Исключительные черты Тевты принесли ей признание как редкой красавице, и наследник престола избрал ее своей женой и царицей.

В 231 году до н. э. Тевта взошла на престол, правя от имени своего малолетнего пасынка Пиннеса после смерти мужа, царя Агрона. В то время Иллирийское государство под ее руководством расширило свою территорию от реки Неретвы до Эпира, охватив острова в Адриатике.

Иллирия до римского завоевания Фото: Wikipedia

За короткий период Тевта укрепила свое правление, сформировала влиятельные союзы, способствовала экономическому росту, развила иллирийские города, укрепила армию и даже создала военно-морской флот, создав либурны.

Одним из самых удивительных аспектов правления Тевты была ее способность покорить греческий город Финикию, самый богатый в Эпире. Ее военная доблесть позволила ей контролировать Адриатическое и Ионическое моря, за что она получила прозвище "Владычица морей".

Однако самым неожиданным элементом ее правления было то, что пиратство в Иллирии было не только разрешено, но и считалось уважаемой профессией. О флоте Тевты и иллирийских пиратах, которые плавали под ее флагом, ходили легенды.

Статуя Тевты и ее пасынка Пиннеса в Тиране, Албания Фото: Arkeonews

С ростом власти и влияния Тевты увеличивалось и беспокойство в Риме. Римский сенат рассматривал ее амбиции и правление как угрозу и считал ее соперничество неприемлемым. Иллирия и ее стратегические морские владения стали главными целями Рима. Сенат назвал нападения иллирийских пиратов на римские торговые суда идеальным поводом для военной кампании.

Сначала римляне попытались прибегнуть к дипломатии, отправив послов к Тевте. Однако она решительно отвергла их требования, утверждая, что пиратство в Ардийском царстве является законным.

Эта обида привела к катастрофическому развитию событий, когда Тевта захватила корабли римских посланников, взяв одного посла в плен, а другого убив. Этот поступок дал Риму необходимый повод для объявления войны Иллирии.

Царица Тевта героически возглавила свое войско и оказалась грозным противником, выиграв многочисленные битвы против более крупных римских сил. В конце концов, римляне прибегли к различным стратегиям, включая предательство одного из ее доверенных полководцев, Деметрия Фаросского, который стремился к власти.

Несмотря на измену и неблагоприятные условия, Тевта и ее войско продолжали сопротивляться римлянам еще шесть месяцев. В конце концов, она была вынуждена согласиться на мирный договор с римскими послами и отступила в иллирийский город Ризана, опасаясь падения Скутари, столицы Ардийского царства, под властью римлян.

Тевта, национальная героиня Албании, изображена на их монете номиналом 100 леков (в основном это купюра номиналом 1 доллар), и, как правило, она изображена в полном вооружении с принципом "не брать пленных", что уместно наталкивает на сравнение с Афиной или другой классической богиней-воительницей Фото: Arkeonews

Несмотря на поражение, Тевта сумела договориться об улучшении условий мира для иллирийцев, что позволило им восстановиться в экономическом и военном плане. Она также заложила основу для второй войны против римской оккупации. К сожалению, исторические записи о жизни Тевты после этого периода становятся скупыми и неточными.

Одна из легенд предполагает, что она встретила трагический конец, прыгнув со скалы в Которский залив в современном Ришане, Черногория. Это событие, согласно местному фольклору, прокляло Рисан и оставило его без морского наследия.

В великой истории наследие королевы Тевты осталось как свидетельство бесстрашной женщины, которая вела свой народ и бросила вызов могущественной Римской империи. Ее правление продолжало бросать вызов Риму в течение десятилетий, и только во время Третьей Иллирийской войны в 168 году до н.э. Рим наконец достиг доминирования в регионе.

Хотя точные детали ее жизни и судьбы остаются окутанными тайной, королева Тевта стала незабываемой фигурой в богатом гобелене древней истории.

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