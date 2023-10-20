Шаг назад во времени: археологи обнаружили уникальную 2000-летнюю украшенную римскую сандалию (фото)

Недавно обнаруженная сандалия, найденная в римском городе Лукус Астурум, вызвала большой ажиотаж среди археологов и энтузиастов истории. Она не только углубляет наше понимание римской истории, но и демонстрирует большое мастерство той эпохи.

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В очаровательном городке Лукус Астурум на севере Испании во время археологических раскопок в 2021 году сделано удивительное открытие. Среди остатков римского города, который процветал между первым и четвертым веками нашей эры, команда археологов во главе с Эсперансой Мартин раскопала 2000-летнюю римскую сандалию. Но эта сандалия — не обычный артефакт, а археологическая жемчужина, уникальная находка, которая отличается от других, пишет Arkeonews.

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Лукус Астурум во времена своего расцвета был важным узлом коммуникации и служил административным центром в регионе. В 2021 году команда обнаружила большой дом с центральным двором и колодцем. Этим летом они возобновили раскопки, и колодец предоставил особый сюрприз.

Чтобы извлечь древнюю сандалию, не повредив ее, археологи спустились в колодец с помощью шкивной системы. Среди римских реликвий, лежавших здесь веками, они наткнулись на потерянную обувь человека, который когда-то пытался почистить колодец.

Несмотря на свой скромный вид, эта сандалия является уникальным археологическим сокровищем, ведь она украшена сложными узорами, включающими круги, овалы и соколообразные фигуры. Во всей Испании, историческом названии Пиренейского полуострова, сохранилось не более 20 римских сандалий, и эта — единственный украшенный экземпляр.

Еще больше поражает состояние сохранности этой древней обуви. Сандалия сохранилась чрезвычайно хорошо благодаря илу, осевшему на дне колодца. Он создал анаэробную среду, предотвращая размножение микроорганизмов и помогая поддерживать состояние сандалии.

"Предметы, которые мы нашли, благодаря аноксии, вызванной высоким уровнем грунтовых вод в этой местности, находятся в исключительном состоянии, — рассказывает археолог Эсперанса Мартин, — Илы создали анаэробную среду благодаря пластичности составляющих их глин, поэтому органические материалы прекрасно сохранились".

Сандалия сохранилась чрезвычайно хорошо благодаря илу, осевшему на дне колодца Фото: ÁNGEL VILLA

На глубине около трех метров специалисты извлекли часть деревянной крышки колодца, кафельный пол для сцеживания ила, несколько кувшинов, семена, каштаны, кедровые орехи, моллюски, остатки домашней и дикой фауны, а также бронзовый котел, небольшое металлическое кольцо и сандалию.

"Она почти целая и сохраняет насечки для крепления в области верхней части ноги. Более чем вероятно, что ее потерял кто-то, кто пришел чистить [колодец], когда она застряла в иле. Это уникальный объект, поскольку он украшен", — добавляет специалист.

Сейчас римская сандалия хранится в холодильнике, чтобы предотвратить возможную порчу. После завершения реставрации ее выставят в Астурийском археологическом музее.

Эта находка — своеобразный взгляд в прошлое, проливающий свет на повседневную жизнь римлян в древнем городе и демонстрирующий их мастерство и стиль. Уникальный декор на сандалии, вместе с невероятным состоянием сохранности, делает ее выдающейся находкой. Глядя в будущее, важно помнить, что такие открытия продолжают углублять наше понимание истории и связь с теми, кто жил в прошлые эпохи.

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