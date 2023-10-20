Крок назад у часі: археологи виявили унікальну 2000-річну прикрашену римську сандалію (фото)
Нещодавно виявлена сандалія, знайдена в римському місті Лукус Астурум, викликала неабиякий ажіотаж серед археологів та ентузіастів історії. Вона не лише поглиблює наше розуміння римської історії, а й демонструє неабияку майстерність тієї епохи.
У чарівному містечку Лукус Астурум на півночі Іспанії під час археологічних розкопок у 2021 році зроблено дивовижне відкриття. Серед залишків римського міста, яке процвітало між першим і четвертим століттями нашої ери, команда археологів на чолі з Есперансою Мартін розкопала 2000-річну римську сандалію. Але ця сандалія — не звичайний артефакт, а археологічна перлина, унікальна знахідка, яка вирізняється з-поміж інших, пише Arkeonews.
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Лукус Астурум у часи свого розквіту був важливим вузлом комунікації та слугував адміністративним центром у регіоні. У 2021 році команда виявила великий будинок з центральним двором і колодязем. Цього літа вони відновили розкопки, і колодязь надав особливий сюрприз.
Щоб витягти стародавню сандалію, не пошкодивши її, археологи спустилися в колодязь за допомогою шківної системи. Серед римських реліквій, що лежали тут століттями, вони натрапили на загублене взуття людини, яка колись намагалася почистити колодязь.
Попри свій скромний вигляд, ця сандалія є унікальним археологічним скарбом, адже вона прикрашена складними візерунками, що включають кола, овали та соколоподібні фігури. В усій Іспанії, історичній назві Піренейського півострова, збереглося не більш як 20 римських сандалій, і ця — єдиний прикрашений екземпляр.
Ще більше вражає стан збереження цього стародавнього взуття. Сандалія збереглася надзвичайно добре завдяки мулу, що осів на дні колодязя. Він створив анаеробне середовище, запобігаючи розмноженню мікроорганізмів і допомагаючи підтримувати стан сандалі.
"Предмети, які ми знайшли, завдяки аноксії, спричиненій високим рівнем ґрунтових вод у цій місцевості, перебувають у винятковому стані, — розповідає археологиня Есперанса Мартін. — Мули створили анаеробне середовище завдяки пластичності глин, що їх складають, тому органічні матеріали чудово збереглися".
На глибині близько трьох метрів фахівці витягли частину дерев'яної кришки колодязя, кахельну підлогу для зціджування мулу, кілька глечиків, насіння, каштани, кедрові горіхи, молюски, рештки домашньої та дикої фауни, а також бронзовий казан, невелику металеву каблучку та сандалію.
"Вона майже ціла і зберігає насічки для кріплення в області верхньої частини ноги. Більш ніж імовірно, що її загубив хтось, хто прийшов чистити [колодязь], коли вона застрягла в мулі. Це унікальний об'єкт, оскільки він прикрашений", — додає фахівчиня.
Наразі римська сандалія зберігається в холодильнику, щоб запобігти можливому псуванню. Після завершення реставрації її виставлять в Астурійському археологічному музеї.
Ця знахідка — своєрідний погляд у минуле, що проливає світло на повсякденне життя римлян у стародавньому місті та демонструє їхню майстерність і стиль. Унікальний декор на сандалії, разом з неймовірним станом збереження, робить її видатною знахідкою. Дивлячись у майбутнє, важливо пам'ятати, що такі відкриття продовжують поглиблювати наше розуміння історії та зв'язок з тими, хто жив у минулі епохи.
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