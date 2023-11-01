Забытая глава цивилизации майя: археологи обнаружили структуру, связанную с культом Кукулькана

Ицамканак может похвастаться богатым культурным наследием с сооружениями, которые выдержали испытание временем в течение сотни лет. Город, который ненадолго посетил Эрнан Кортес в 1525 году, когда-то процветал и насчитывал около 4 000 жителей, объединенных в четыре района.

В самом сердце полуострова Юкатан, среди густых джунглей мексиканского штата Кампече, расположен город с древней историей — Ицамканак, также известный как Эль-Тигре. Недавние раскопки, проведенные археологами из Национального института антропологии и истории (INAH), сделали удивительное открытие в этой некогда оживленной столице акаланских майя, пишет HeritageDaily.

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Ицамканак может похвастаться богатым культурным наследием с сооружениями, которые выдержали испытание временем в течение сотни лет. Город, который ненадолго посетил Эрнан Кортес в 1525 году, когда-то процветал и насчитывал около 4 000 жителей, объединенных в четыре района.

Интересно, что раскопки INAH сосредоточились вокруг круглого сооружения, которое, как полагают, существовало между 1000-1200 годами нашей эры. Это сооружение содержит ключ к разгадке тайн древнего мира мая — оно связано с культом Кукулькана, божества, ассоциирующегося с ацтекским богом ветра Кецалькоатлем.

Изображение Кетцалькоатля в Кодексе Борбоникус Фото: Википедия

Значение этого открытия заключается в трансформационном влиянии культа Кукулькана/Кецалькоатля в течение классического периода. В отличие от предыдущих религиозных практик, это движение выходило за пределы языковых и этнических границ, способствуя коммуникации и торговле между различными группами с разным социальным и этническим происхождением.

Зародившись в древнем городе Чичен-Ица, культ распространился далеко за его пределы, достигнув Гватемальского нагорья и северного Белиза. Ицамканак, как показано в документах Паксболона Мальдонадо, был домом для храмов, посвященных четырем главным божествам постклассических майя, в частности Кукулькану.

Что делает это открытие еще более важным, так это его исторический контекст. Круглая структура соответствует периоду, когда Ицамканак имел важные связи с другими мезоамериканскими регионами, такими как центральная Мексика, Оахака и побережье Мексиканского залива. Это указывает на время культурного обмена и взаимосвязи, проливая свет на сложную сеть взаимоотношений в древней цивилизации майя.

Раскопки в Ицамканаци не только углубляют наше понимание прошлого, но и открывают важные возможности на будущее. Дальнейшие исследования этого места и его артефактов могут принести еще больше открытий, расширяя наши знания о древней цивилизации мая.

По сути, открытие в Ицамканаци служит окном в прошлую эпоху, напоминая нам о богатом культурном наследии, которое лежит под поверхностью нашего мира. Разгадывая тайны прошлого, мы глубже осознаем сложность человеческой истории, связывающей нас с древними цивилизациями, которые когда-то процветали в самом сердце полуострова Юкатан.

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