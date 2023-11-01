Опасность на виду. Ученые предложили клеить этикетки с предупреждениями на упаковки с мясом

По результатам последнего исследования, ученые выяснили, что этикетки с предупреждающими надписями об опасностях мяса сокращают его потребление до 10%, что помогает как людям, так и планете.

Мясо является важнейшим ингредиентом миллионов блюд и излюбленным деликатесом многих. Но оно несет в себе множество опасностей, от которых ученые всячески пытаются нас оградить, предупреждая об употреблении того или иного вида мяса. Новое исследование предполагает, что графические предупредительные надписи на мясных продуктах, подобные тем, что размещаются на пачках сигарет, могут снизить потребление мяса на 10%. Это может способствовать улучшению здоровья населения и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, пишет StudyFinds.

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В исследовании, в котором принял участие 1001 взрослый человек, употребляющий мясо, проверялась эффективность этикеток, предупреждающих потребителей об экологических и медицинских рисках, связанных с потреблением мяса. Участникам исследования демонстрировались изображения различных горячих блюд, каждое из которых сопровождалось определенной предупреждающей надписью — связанной со здоровьем, с климатом, с пандемией или без надписи. Каждая надпись сопровождалась соответствующим графическим изображением. В качестве примера можно привести предупреждение о климате, на котором изображены вырубка лесов и выбросы фабрик, а также надпись: "ВНИМАНИЕ: Употребление мяса в пищу способствует изменению климата (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 2020)".

Из всех протестированных этикеток наиболее убедительными и достоверными оказались те, которые подчеркивали негативное влияние производства мяса на климат, что привело к сокращению выбора мясных блюд на 7-10%.

По статистике, 72% населения одной лишь Великобритании являются потребителями мяса. Независимый комитет по изменению климата рекомендует сократить потребление мяса и молочных продуктов на 20% к 2030 году.

В ходе исследования участникам предлагалось 20 вариантов блюд, среди которых были мясные, рыбные, вегетарианские и веганские макаронные запеканки. Затем исследователи оценивали реакцию участников на этикетки, оценивая такие факторы, как правдоподобность, вызываемое беспокойство и привлекательность блюда. Участники также высказали свое мнение о том, насколько они поддерживают такую маркировку в качестве национальной меры.

Джек Хьюз, докторант из Университета Дарема, отметил, что предупреждающие этикетки успешно снижают уровень курения и потребления сахаросодержащих напитков. Он предположил, что подобная маркировка на мясных продуктах могла бы способствовать достижению национальных целей по снижению выбросов парниковых газов до нуля.

Доктор Милица Василевич, автор исследования, также подчеркнула известную опасность чрезмерного потребления мяса для здоровья и окружающей среды и предположила, что предупреждающие этикетки могут стать одним из методов снижения этих рисков.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

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