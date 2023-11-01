Крабовидная туманность от телескопа Уэбб: обнаружено то, чего не увидел телескоп Хаббл (фото)

Космический телескоп NASA запечатлел ранее неизвестные особенности остатка сверхновой, которая взорвалась почти 1000 лет назад.

Крабовидная туманность является одним из самых хорошо изученных подобных объектов в космосе. И все же туманность скрывает еще много секретов, которые продолжают раскрывать астрономы. Космический телескоп сделал новый снимок туманности, которая находится на расстоянии 6500 тысяч световых лет от нас, и представляет собой остаток сверхновой, которая взорвалась в 1054 году. На новом снимке астрономы увидели ранее неизвестные особенности, которые не смог увидеть телескоп Хаббл, пишет ScienceAlert.

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Туманность — это облако газа и пыли, которое образуется из вещества умирающих или взорвавшихся сверхновыми массивных звезд. Вещество из этих облаков распространяется дальше в космос от места взрыва и таким образом становится основой для новых звезд.

Только в Млечном Пути существуют десятки тысяч туманностей разного вида, но астрономы с помощью космического телескопа Уэбб снова обратили свое внимание на знаменитую Крабовидную туманность. До сих пор у астрономов остается еще много вопросов без ответа относительно того, как именно взорвалась звезда, создавшая туманность и о природе остатка сверхновой.

Крабовидная туманность. Фото Хаббла слева и новое фото Уэбба справа Фото: NASA

Ученые показали новый снимок Крабовидной туманности, где в ее ядре теперь четко видна белая точка, которой раньше не было видно на предыдущих снимках. Это пульсар, который является настоящим остатком умершей звезды. Когда она взорвалась, то большая часть ее вещества улетела в космос. Но ядро этой звезды очень сильно сжалось и превратилось в разновидность нейтронной звезды, которая называется пульсар и сейчас находится в центре Крабовидной туманности.

Одна из особенностей Крабовидной туманности, которую Уэбб хорошо показал - это вращающийся пульсар в центре туманности (справа). Пульсар не так заметен на изображении Хаббла (слева) Фото: NASA

Пульсары вращаются очень быстро и выпускают сильное излучение. В случае с подобным объектом в Крабовидной туманности, то он ускоряют частицы в туманности до очень высоких скоростей. Именно этот процесс впервые раскрыл телескоп Уэбб с большой детализацией. Это не смог сделать в 2005 году космический телескоп Хаббл, как и обнаружить пульсар.

Стрелка указывает на пульсар Крабовидной туманности, который выглядит как яркое пятно Фото: NASA

Этот телескоп в основном наблюдает за космосом в видимом диапазоне волн света. Поэтому он и не смог обнаружить призрачные пучки заряженных частиц, которые увидел телескоп Уэбб в инфракрасном диапазоне волн света. Эти заряженные частицы движутся вокруг сильных магнитных полей, которые создает пульсар в центре туманности. Частицы излучают очень сильный свет, который называется синхротронное излучение.Телескоп Уэбб не только обнаружил синхротронное излучение, но и определил места расположения частиц пыли и даже места, где частицы пыли формируются.

Более красочные полосы из газа и пыли, которые можно увидеть на снимке, являют собой вещество умершей звезды. Например, ионизированная сера имеет красновато-оранжевый цвет, ионизированное железо — синий, а пыль — зеленовато-желтый. По словам ученых, новые данные позволили точно определить состав выброшенного взрывом вещества, особенно что касается содержание железа и никеля.

Только в следующем году астрономы получат возможность изучить новый снимок Крабовидной туманности, который должен сделать космический телескоп Хаббл. Тогда они проведут новое сравнение данных двух телескопов.

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