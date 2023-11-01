Как звучит Солнечная система: ученые собрали самые странные звуки из космоса (видео)

Космос является безмолвным, но это не значит, что нельзя услышать, как звучат те или иные объекты

Related video

Хотя в пустоте космоса не распространяется звук, это значит, что его нельзя получить. Если послушать, как звучат некоторые объекты в Солнечной системе, то можно услышать иногда очень жуткие звуки, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для того, чтобы услышать, как звучат те или иные космические объекты ученые из NASA преобразовали в звук плазменные волны, которые образуются, когда электроны захватываются линиями магнитного поля вокруг крупных объектов, таких как планеты, и спускаются вдоль этих линий по спирали. Если преобразовать частоты плазменных волн в звук, то можно услышать, как звучат планеты и другие космические объекты в Солнечной системе.

Важно

Не только увидеть, но и услышать. NASA превратило снимки телескопа Уэбба в музыку (видео)

Каждый такой объект имеет свои звуки. Солнце, например, должно издавать оглушительный рев, потому как на его поверхности постоянно поднимаются и опускаются огромные конвекционные ячейки. По словам ученых, если бы звук мог распространяться в космосе, то Солнце имело громкость в 100 децибел.

Самые первые звуки из космоса зафиксировал американский астроном Карл Янский в 1932 году. Он построил вращающийся радиотелескоп для обнаружения определенного диапазона частот радиоволн. Когда он получил первые данные, то наблюдалось постоянное фоновое шипение, которое было не случайным шумом, а звуком центра галактики Млечный Путь, как выяснил Янский.

После запуска космических аппаратов в космос ученые начали получать больше данных с помощью их приборов. Например, с помощью приборов, которые предназначены для улавливания невидимых форм света, а также волн в плазме в среде вокруг планет Солнечной системы.

Радиоволны сами по себе не являются звуком. Это форма света, в которой звуковые данные могут быть зашифрованы, но с помощью наземного приемника их можно превратить в звук. Технология преобразования электромагнитных волн в звук очень хорошо известна ученым.

Плазменные волны, которые кружат вокруг планет, могут создавать необычный свист, который известен как хор. Например, Сатурн может звучать после преобразования как саундтрек из жуткого научно-фантастического фильма или фильма ужасов.

Даже спутники Юпитера имеют собственные сложные звуковые формы. Ученые выяснили, что Европа и Ганимед издают плазменные звуки, которые напоминают сигналы роботов. Но сам Юпитер звучит еще более захватывающе.

У Марса нет магнитного поля, но есть остатки древнего магнетизма, потому послушать его звучание сложнее. Но ученые знаю, как звучат ветры на Марсе, которые создают мощные пылевые бури.

Космос настолько огромен и необычен, что преобразование света в звуки не только в Солнечной системе может помочь ученым увидеть скрытые детали, которые они, возможно, ранее упустили из виду.

NASA собрало самые популярные звуки космических объектов в плейлист, который размещен на сайте космического агентства.

Фокус уже писал о том, что ученые записали звук ударов Солнца по магнитному полю Земли.

Также, как писал Фокус, NASA обнародовало запись звучания черной дыры.