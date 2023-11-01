Як звучить Сонячна система: вчені зібрали найдивніші звуки з космосу (відео)

Космос є безмовним, але це не означає, що не можна почути, як звучать ті чи інші об'єкти

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Хоча в порожнечі космосу не поширюється звук, це означає, що його не можна отримати. Якщо послухати, як звучать деякі об'єкти в Сонячній системі, то можна почути іноді дуже моторошні звуки, пише ScienceAlert .

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Для того, щоб почути, як звучать ті чи інші космічні об'єкти, вчені з NASA перетворили на звук плазмові хвилі, що утворюються, коли електрони захоплюються лініями магнітного поля навколо великих об'єктів, таких як планети, і спускаються вздовж цих ліній по спіралі. Якщо перетворити частоти плазмових хвиль на звук, то можна почути, як звучать планети та інші космічні об'єкти в Сонячній системі.

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Кожен такий об'єкт має свої звуки. Сонце, наприклад, має видавати оглушливий рев, бо на його поверхні постійно піднімаються й опускаються величезні конвекційні комірки. За словами вчених, якби звук міг поширюватися в космосі, то Сонце мало б гучність у 100 децибел.

Найперші звуки з космосу зафіксував американський астроном Карл Янський 1932 року. Він побудував обертовий радіотелескоп для виявлення певного діапазону частот радіохвиль. Коли він отримав перші дані, то спостерігалося постійне фонове шипіння, яке було не випадковим шумом, а звуком центру галактики Чумацький Шлях, як з'ясував Янський.

Після запуску космічних апаратів у космос учені почали отримувати більше даних за допомогою їхніх приладів. Наприклад, за допомогою приладів, які призначені для вловлювання невидимих форм світла, а також хвиль у плазмі в середовищі навколо планет Сонячної системи.

Радіохвилі самі по собі не є звуком. Це форма світла, в якій звукові дані можуть бути зашифровані, але за допомогою наземного приймача їх можна перетворити на звук. Технологія перетворення електромагнітних хвиль на звук дуже добре відома вченим.

Плазмові хвилі, які кружляють навколо планет, можуть створювати незвичайний свист, який відомий як хор. Наприклад, Сатурн може звучати після перетворення як саундтрек із моторошного науково-фантастичного фільму або фільму жахів.

Навіть супутники Юпітера мають власні складні звукові форми. Вчені з'ясували, що Європа і Ганімед видають плазмові звуки, які нагадують сигнали роботів. Але сам Юпітер звучить ще більш захопливо.

У Марса немає магнітного поля, але є залишки стародавнього магнетизму, тому послухати його звучання складніше. Але вчені знають, як звучать вітри на Марсі, які створюють потужні пилові бурі.

Космос настільки величезний і незвичайний, що перетворення світла на звуки не тільки в Сонячній системі може допомогти вченим побачити приховані деталі, які вони, можливо, раніше випустили з уваги.

NASA зібрало найпопулярніші звуки космічних об'єктів у плейлист, який розміщено на сайті космічного агентства.

Фокус уже писав про те, що вчені записали звук ударів Сонця по магнітному полю Землі.

Також, як писав Фокус, NASA оприлюднило запис звучання чорної діри.