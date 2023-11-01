Древняя традиция коренных народов Америки или модный тренд: почему люди до сих пор сжигают шалфей

Если вы проводите много времени в "оздоровительных" кругах TikTok, то может показаться, что шалфей появился ниоткуда и стал модным. Однако сжигание шалфея уходит корнями к коренным американским народам, которые традиционно использовали его для очищения от негативной энергии.

В последнее время сжигание шалфея приобрело популярность среди некоренных групп, что вызвало дискуссии о культурном присвоении. Учитывая весь этот ажиотаж, естественно поинтересоваться, что такое окуривание шалфеем, откуда оно происходит, имеет ли оно реальные преимущества и стоит ли вообще его практиковать, пишет IFLScience.

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Сжигание шалфея

Шалфей — это ароматная трава, которая имеет долгую историю использования в различных сферах. Древние египтяне использовали его для лечения недугов, а его целебные свойства высоко ценят уже более 4 000 лет.

Сжигание шалфея заключается в сжигании сушеного шалфея или других растений и использовании образующегося дыма для очистки людей, предметов или помещений. Процесс часто включает размещение высушенных растений над раскаленными углями или на земле. Человек, который делает окуривание, пропускает дым над своим телом, начиная с головы и двигаясь вниз, чтобы очиститься и исцелиться.

Эта практика популярна и сегодня, причем разные коренные племена имеют свои собственные ритуалы и используют разные сорта шалфея в зависимости от региона.

Почему люди сжигают шалфей

Традиционно сжигание шалфея используют для того, чтобы привлечь позитив в свою жизнь и соединиться со своим духом. Его можно использовать, когда чувствуешь себя подавленным, напуганным или даже счастливым, как способ почувствовать себя полноценным и целостным.

Считается, что кроме духовного значения, сжигание шалфея также имеет различные практические преимущества. Некоторые утверждают, что оно очищает воздух, улучшает сон, повышает настроение, уменьшает стресс и усиливает когнитивные функции. Кроме того, шалфей может способствовать внимательности, отпугивать насекомых и облегчать менструальные боли.

Наука о сжигании шалфея

Несмотря на большой энтузиазм вокруг сжигания шалфея, научные исследования его преимуществ все еще находятся на ранних стадиях. Некоторые из них указывают на потенциальные преимущества, но нам нужно больше изучений, чтобы сделать окончательные выводы.

Например, в одном из обзоров 2017 года указано, что определенный вид шалфея может влиять на биологические механизмы, связанные с познанием, воспалением и антидепрессивным поведением. Хотя для подтверждения когнитивных эффектов растения необходимы дальнейшие исследования, первые результаты выглядят многообещающими.

Исследование 2005 года показало, что шалфей подавляет фермент под названием холинэстераза, что может улучшить настроение и когнитивные функции уже после одного приема. Однако эти исследования в основном изучали сушеный шалфей, а не его сжигание.

Утверждения об антибактериальных свойствах шалфея также несколько сомнительны. Хотя существуют теории, что шалфей "убивает 94 процента бактерий", основанные на исследовании 2007 года, важно отметить, что это растение не входило в состав исследуемой травяной смеси. Тем не менее, оно имеет потенциальные преимущества для здоровья, включая антисептические, противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Если вы решили заниматься сжиганием шалфея, стоит понимать его происхождение и назначение.

"Когда шалфеем неправильно пользуются и коммерциализируют, это забирает дух и лекарство из растения и превращает его в вещь", — объяснил духовный лидер и хранитель мудрости племени оглала-лакота Ворфилд Мус-младший (Warfield Moose Jr).

Уважение к культуре и традициям коренных народов всегда является жизненно важным аспектом дискуссии. Коренные народы часто приветствуют тех, кто подходит к их практикам с уважением и почетом, если они готовы приложить усилия, чтобы понять и почтить традиции.

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