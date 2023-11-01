Ученые впервые реконструировали геном шерстистого носорога: им помогли экскременты гиены (фото)

Чтобы восполнить пробел в знаниях исследователи использовали необычный источник: окаменелые фекалии, также известные как копролиты.

Благодаря революционному научному открытию исследователи впервые успешно реконструировали митохондриальный геном европейского шерстистого носорога. Это древнее существо, которое бродило по Евразии в эпоху плейстоцена и вымерло около 10 000 лет назад, давно интригует ученых. До сих пор все имеющиеся генетические данные происходили от сибирских шерстистых носорогов, что оставляло пробел в нашем понимании европейских популяций, пишет IFLScience.

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Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, Питер Сибер и его команда использовали необычный источник: окаменелые фекалии, также известные как копролиты. Эти древние экскременты, хоть и имеют несколько неприглядный вид, открывают бесценное окно в генетику доисторических существ.

В этом случае исследователи изучали окаменелые экскременты хищника — пещерной гиены. Из него им удалось выделить ДНК европейского шерстистого носорога и сконструировать митохондриальный геном, что является выдающимся достижением.

Митохондриальные геномы, или митогеномы, — это генетические материалы, содержащиеся в митохондриях, так называемых "силовых установках клетки". В отличие от ядерной ДНК, митогеномы наследуются только от матери организма и чрезвычайно устойчивы, что делает их полезными для отслеживания генетического происхождения.

Исследование не только позволило собрать митогеномы шерстистого носорога, но и реконструировать митогеномы пещерной гиены. Это позволило взглянуть на динамику популяций обоих видов и пролить свет на их историю.

Останки волосатого носорога Фото: Википедия

"Обнаружение изменчивости в митохондриальных линиях [шерстистых носорогов] указывает на то, что динамика популяции в широком ареале могла быть очень сложной, — пояснил Сибер. — Нам, конечно, нужно гораздо больше данных из разных мест по всей Европе, чтобы сделать окончательные выводы о динамике популяции и экологии этого вида".

Генетические последовательности, полученные из древней ДНК, имеют признаки значительной деградации, что может ограничить объем исследования. Тем не менее ученые считают, что они, возможно, нашли доказательства популяционной дивергенции около 450 000 лет назад.

Митогеномы европейских шерстистых носорогов отличаются от их сибирских аналогов, что указывает на раскол их популяций примерно в то время, когда окаменелости шерстистых носорогов начали появляться в Европе.

Эти находки не только предлагают увлекательный взгляд на наше древнее прошлое, но и актуальны сегодня, особенно в контексте нынешнего климатического кризиса. Питер Сибер предполагает, что понимание динамики популяций вымерших видов, которая может быть вызвана изменением климата, может помочь нам спрогнозировать будущее нынешних популяций диких животных.

По сути, это исследование предоставляет ценную информацию о генетической истории европейского шерстистого носорога и пещерной гиены, прокладывая путь к лучшему пониманию древних экосистем нашей планеты и потенциально направляя наши усилия на сохранение современного биоразнообразия в меняющемся мире.

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