Похожие на Юпитер планеты оказывают разрушительное влияние на другие миры: что выяснили ученые

Гигантские планеты могут помешать похожим на Землю мирам стать обитаемыми.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astronomical Journal, огромные планеты, похожие на Юпитер могут мешать мирам, похожим на Землю, стать такими же как наша планета. Гиганты нарушают орбиты внутренних планет звездной системы и разрушают их климат, пишет Forbes.

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Ученые пришли к выводу, что гравитация газовых гигантов во внешней части звездных систем может изменить будущее более маленьких внутренних планет, которые находятся ближе к звезде.

В Солнечной системе существует четыре газовых гиганта. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самой большой планетой является Юпитер, который обладает сильнейшей гравитацией, с помощью которой он изменяет орбиты астероидов и комет, которые могли бы стать большой угрозой для Земли.

Ученые считают, что в других звездных системах влияние газовых гигантов является разрушительным для других планет, похожих на Землю. Авторы исследования изучили звездную систему под названием HD 141399, которая находится на расстоянии 121 световой год от нас. В этой системе находятся четыре газовых гиганта, похожих на Юпитер. Астрономы создали моделирование, чтобы узнать сможет ли гравитационное влияние гигантских планет изменить орбиты более маленьких планет ближе к звезде и выбросить их из так называемой зоны обитаемости звезды.

В Солнечной системе существует четыре газовых гиганта. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самой большой планетой является Юпитер, который обладает сильнейшей гравитацией, с помощью которой он изменяет орбиты астероидов и комет, которые могли бы стать большой угрозой для Земли Фото: Forbes

Зоной обитаемости называется определенный участок космического пространства вокруг звезды, где условия подходят для того, чтобы на каменистой планете, такой как Земля, существовала вода в жидком виде. Считается, что это необходимое условие для появления жизни. С одной стороны, зона обитаемости ограничена так называемой линией кипения, то есть в этом случае вода на планете выкипает, если мир находится близко к звезде, и линией замерзания, то есть в этом случае вода превращается в лед, если планета находится далеко от звезды.

По словам ученых, в звездной системе HD 141399 газовые гиганты оказывают разрушительное влияние на окружающий космос. Как показало моделирование, если бы Земля находилась в этой системе, то ее бы выбросило за пределы зоны обитаемости.

Также ученые провели исследование еще одной звездной системы под названием GJ 357, расположенной в 30 световых годах от нас. Это исследование также предполагает, что газовые гиганты могут вызвать хаос в своих звездных системах. Ученые обнаружили, что предполагаемая планета размером с Землю в обитаемой зоне звезды, вероятно, намного больше. Ученые считают, здесь не может быть жизни. Моделирование показало, что гравитационный хаос, вызванный планетой, масса которой, в 10 раз превышает массу Земли, не позволяет другим, более мелким планетам вращаться по орбите в зоне обитаемости рядом с ней. Это предупреждение о том, что планеты, которые находятся на орбите в зоне обитаемости звезды, не должны считаться пригодными для жизни, говорят ученые. Авторы исследования подчеркивают, что нам очень повезло с конфигурацией планет в Солнечной системе, ведь благодаря этому Земля является именно такой и на ней есть жизнь.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, какая сила стоит за формированием колец Урана. Причина скрывалась недалеко от самой планеты. Астрономы создали моделирование, чтобы выяснить, что контролирует размер почти невидимых колец седьмой планеты Солнечной системы.