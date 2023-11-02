NASA извинилось за неоспоримый факт: людям не понравилось, что они никогда не высадятся на Юпитере

Космическое агентство опубликовало на своей странице в соцсети пост, который вызвал резонанс среди энтузиастов и любителей космоса.

В своем недавнем посте космическое агентство NASA напомнило о том, что космические путешествия до сих пор остаются очень дорогими, а в некоторых случаях, по-настоящему невозможными. Данный пост так рассердил пользователей соцсети, что агентству пришлось извиняться за неоспоримый научный факт, пишет Futurism.

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"Входит ли посещение Юпитера в список ваших желаний? Посмотрим правде в глаза: этого не произойдет", — написало агентство в своем посте в соцсети X (бывший Twitter).

Далее в посте говорится о том, что каждый желающий может присоединиться к акции агентства "Послание в бутылке", которое дает возможность энтузиастам отправить табличку с собственным именем на борту космического аппарата. Он отправится в следующем году к ледяной луне Юпитера Европе.

Стоит отметить, что высадка людей на Юпитер была бы самоубийственной миссией, не только из-за невероятной радиации, но и потому что высаживаться на газовом гиганте, по сути, некуда. Конечно, у планеты есть плотное ядро, но к нему не добраться живым. Кроме этого, такой полет, скорее всего, обошелся бы в неисчислимые миллиарды долларов, учитывая что беспилотная миссия "Юнона", которая облетела газовый гигант, стоила 1,13 млрд долларов в 2016 году.

"NASA действительно предлагает детям перестать мечтать и вместо этого выгравировать своего имя на какой-то крошечной табличке. Есть много способов сформулировать это лучше", — написал стажер SpaceX Натан Комиссариат.

Космический фотограф Джон Краус, чьи работы также сосредоточены на деятельности SpaceX, пошел даже дальше. Он поставил под сомнение утверждение о том, что никто не сможет отправиться на Юпитер в ближайшее время.

"Я думаю, что сегодня уже родился тот, кто посетит Юпитер", — написал Краус в соцсети X.

Правда, фотограф уточнил, что речь все же идет скорее о пролете мимо Юпитера, потому как приземлиться на газовом гиганте негде.

В свою очередь, космическое агентство опубликовало другой пост, в котором принесло свои извинения.

"Ребята, мы облажались. Мы хотим внести ясность: мы всегда стремимся к звезда (а также планетами и лунам), и мы хотим, чтобы наша работа вдохновляла вас делать то же самое. Никогда не переставайте мечтать!", — написало NASA.

В итоге, NASA пришлось сказать людям о том, что они могут сделать невозможное, потому как неоспоримый научный факт ранил их чувства.

Напомним, на крупнейшем океаническом спутнике Юпитера обнаружили органические вещества. Согласно данным, полученным космическим аппаратом "Юнона", на поверхности Ганимеда находятся минеральные соли и органические соединения.