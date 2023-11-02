Раскопки территории Киево-Могилянской академии: археологи будут искать собор и захоронение гетмана

В свои времена Богоявленский собор был одним из важнейших церковных сооружений в Киеве. Его образы встречались на почтовых открытках и иллюстрациях, а храм служил важным местом поклонения и культурного события.

На территории Киево-Могилянской академии КУ "Центр консервации предметов археологии" совместно с Институтом археологии НАН Украины и Академией начнутся важные археологические исследования для поиска фундаментов памятника "Остатки Богоявленского собора Киево-Братского монастыря". Детали опубликованы на сайте КГГА со ссылкой на директора Департамента охраны культурного наследия Марину Соловьеву.

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Богоявленский собор был одним из самых выдающихся сооружений в стиле барокко в Украине. Он служил гетманским храмом и имел большое историческое значение. Однако в 1936 году собор его разрушили большевики. И вот теперь археологи решили изучать его остатки.

Украинский искусствовед Константин Шероцкий писал о соборе: "...в архитектурных линиях его запечатлен его настоящий характер барокко; чувствуется дыхание могучего и богатого века, непреодолимой энергии, которая вызвала расцвет не только киевской архитектуры, но и живописи и всех других отраслей искусства".

Одной из гипотез является то, что во время сооружения этого собора, возможно, перенесли захоронение гетмана Петра Сагайдачного. Если это окажется правдой, это станет очень важным открытием для нашей истории. Изучение остатков собора поможет определить точное место захоронения гетмана.

Богоявленский собор Фото: Википедия

Изучение руин старых сооружений помогает нам понять, как жили и работали наши предки. И в таком случае, оно может даже обнаружить древнее захоронение гетмана, что расширило бы наши знания об истории Украины.

"Хочу подчеркнуть, что этот памятник в 2022 году по обращению КУ "Центр консервации предметов археологии" был занесен в Перечень объектов культурного наследия города Киева. А в 2023 году по представлению Департамента охраны культурного наследия — в Государственный реестр недвижимых памятников Украины", — отметила Марина Соловьева.

Богоявленский собор (или Киево-Братский монастырь) стал важным историческим объектом в Киеве, Украине в целом. Он был одним из крупнейших и самых выдающихся сооружений в Киеве и имел особую форму — крестообразную, разделенную на три части, напоминая древний храм с шестью столбами.

Собор принадлежал к стилю барокко и имел много деталей. Он включал большие окна, украшенные различными орнаментами и изображениями ангелов. На фасадах собора были сложные рельефы и роскошные керамические украшения.

Внутри собора было много живописи, выполненной украинским и итальянским художниками. Здесь также хранилась чудотворная икона Божьей Матери, которая имела большое религиозное значение. Дополнительными реликвиями были серебряный крест Петра Сагайдачного и другие ценности.

В общем, эти археологические исследования обещают открыть новые страницы истории нашей страны и раскрыть тайны прошлого. Это напоминает нам, как важно сохранять и изучать наше культурное наследие, чтобы передать ценные знания будущим поколениям.

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