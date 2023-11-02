Избавиться от жира на животе: ученые рассказали, удастся ли это сделать

Исследователи поставили точку в спорах о том, можно ли в действительности избавиться от жира точечно на определенном участке тела.

Листая ленту социальных сетей, нередко можно встретить рекламу комплекса упражнений, диеты, таблеток или добавок, которые гарантируют "точечное сокращение" жира. В большинстве случаев речь идет о том, что выполняя те или иные упражнения, или придерживаясь определенной диеты, нам удастся избавиться от жира на определенном участке нашего тела — например, животе, пишет Science Alert.

Такое предложение может показаться весьма заманчивым, однако ученые весьма скептически относятся к подобным заявлениям. По словам руководителя исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса в Сиднейском университете Ника Фуллера, увы, как бы заманчиво не выглядело это предложение, нам едва ли удастся это сделать.

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По словам ученого, точечное сокращение — не более чем миф о потере веса. В действительности же просто невозможно определить место потери жира, и на то есть причины. Во-первых, человеческое тело запрограммировано на доступ и сжигание всех жировых запасов для получения энергии.

По словам Фуллера, чтобы понять, почему точечное сокращение невозможно, важно понять, как жировые отложения накапливаются и используются организмом. Жир, хранящийся в нашем теле, принимает форму триглицеридов, представляющих собой разновидность липидов или жировых молекул, которые наш организм использует для получения энергии. Около 95 пищевых жиров, потребляемых нами, являются триглицеридами, и когда мы едим, наш организм преобразует любую неиспользованную потребляемую энергию в триглицериды.

Эти жировые молекулы хранятся в специальных жировых клетках, адипцитах, они попадают в кровоток и транспортируются в жировую ткань. Фактически этот жир находится по всему нашему телу, но в основном хранится в виде запасов подкожного жира и висцерального жира вокруг наших внутренних органов. Фактически эти жировые запасы являются важным энергетическим резервом организма, которые наш организм использует в периоды длительной физической активности, диеты или голодания.

Однако, что бы там не утверждала реклама, наши мышцы попросту не могут напрямую получать доступ к определенным жировым запасам и сжигать во время тренировок именно их. Вместо этого используется процесс липолиза, которые преобразовывает триглицериды в свободные жирные кислоты и соединение под названием глицерин, позже попадающее в наши мышцы через кровоток.

Таким образом, во время тренировок мы буквально используем запасы жира из всех частей нашего тела, а не только из областей, на которые мы нацелены для сжигания жира. Отметим, что ранее ученые уже провели исследование, результаты которого подтвердили, что точечное сокращение — не более чем миф о потере веса.

Во-вторых, именно наше тело решает, где ему хранить жир и какой из запасов терять в первую очередь. По словам Фуллера, факторы потери жировых запасов попросту находятся вне нашего контроля. Более ранние исследования уже показали, что за области и порядок, в котором наш организм накапливает и теряет жир, отвечают наши гены.

Исследования уже показали, что генетика играет важную роль в том, как управляются наши жировые запасы. Фактически гены могут отвечать за 60% распределения жира. Кроме того важно понимать, что наши тела по своей природе имеют различные характеристики накопления жира, обусловленные нашим полом. Например, доказано, что у женщин больше жировой массы, чем у мужчин. Кроме того, по мере старения меняется наша мышечная масса, метаболизм и уровень гормонов, которые могут влиять на то, где и как быстро мы накапливаем или теряем жир.

В-третьих, таблетки и добавки, отпускаемые без рецепта неэффективны в борьбе с жиром. По словам Фуллера, множество независимых исследований не подтверждают заявления о том, что какие-либо таблетки или добавки способны избавить нас от жира на животе или любом месте.

Таким образом, Фуллер отмечает, что точечное уменьшение количества жира является не больше, чем мифом. Человек, увы, не может контролировать, где наше тело будет накапливать или терять жир в первую очередь. Но мы можем достичь желаемых результатов в конкретных областях, нацеливаясь на общее сжигание жира.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что жир на животе способен защитить от диабета.

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