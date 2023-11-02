Аномалия XVIII века. Ученых поразили причины сокращения населения тогдашней Франции: что нашли

В большом историческом масштабе рост и сокращение населения происходило по достаточно предсказуемой схеме. Однако Франция XVIII века стала исключением.

На протяжении большей части человеческой истории жизнь была трудным путешествием, отмеченным такими вызовами, как голод, болезни и высокая детская смертность. В ответ на это общества рожали много детей, чтобы компенсировать потери, пишет Big Think.

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Этот цикл продолжался до тех пор, пока уровень жизни не улучшился благодаря образованию и развитию, а общий уровень смертности не снизился. Однако культурные нормы отставали — люди продолжали рожать много детей даже тогда, когда уже не умирали так часто.

Это привело к демографическому взрыву. В конце концов, все нормализовалось, и численность населения либо стагнировала, либо уменьшалась, поскольку меньшее количество населения наслаждалось большим благосостоянием. Эта модель управляла большинством стран на протяжении всей истории.

Но из этого правила есть исключение, и это Франция. В XVIII веке, когда страна все еще боролась с бедностью и высоким уровнем смертности, произошло нечто необычное. Ее население сократилось. Историки давно размышляли, почему это произошло, и вот новое исследование Манчестерского университета проливает свет на эту аномалию: секуляризация.

Французская революция 1789 года стала важным поворотным моментом. Среди многих изменений она отметилась сильным толчком к секуляризации (изменения во взаимоотношениях религии с обществом в направлении освобождения от религиозного влияния).

Новые французские правительства демонтировали христианские символы, сняли кресты и заменили организованную религию на Культ Разума и Культ Верховного Существа. Однако этот сдвиг в сторону секуляризма начался еще до революции.

В своем новом исследовании Гийом Блан выделил несколько признаков этого изменения. Во-первых, светские завещания (в противовес религиозным) выросли с 10% в 1710 году до 80% в 1780 году. Во-вторых, в конце XVIII века на душу населения приходилось значительно меньше священнослужителей, чем в начале.

Кроме того, на протяжении веков, предшествовавших Французской революции, Франция пережила религиозные войны и преследования на религиозной почве, создав разделенную нацию с католическими и протестантскими регионами. Это разделение позволило Блану исследовать секуляризацию как в национальном, так и в региональном контексте.

Блан обнаружил, что секуляризация коррелирует со снижением рождаемости как на национальном, так и на региональном уровнях. Иначе говоря, чем больше французы становились светскими, тем меньше у них рождалось детей. Это логичная связь — когда вы устраняете религиозные влияния, которые поощряют людей иметь больше детей, уровень рождаемости падает.

Но была ли секуляризация единственной причиной сокращения населения?

Блан утверждает, что это действительно основная причина. Он пишет: "Ни грамотность, ни плотность населения, ни урбанизация не имели значительного или большого влияния на время перехода [к снижению рождаемости]. Эти результаты свидетельствуют о том, что накопление человеческого капитала, доиндустриальное или современное развитие не были движущими силами перехода во Франции, что соответствует данным на макроэкономическом уровне".

Даже если принять во внимание другие факторы, секуляризация оказывается главным двигателем сокращения населения Франции в это время.

Бэби-бум в Британии

Сегодня Франция значительно меньше Германии и примерно такого же размера, как Великобритания. Но в XVIII веке примерно каждый шестой европеец был французом. Они были, с большим отрывом, самой густонаселенной нацией на континенте. Интересно сравнить, как Франция и Великобритания развивались в течение последующих десятилетий.

Великобритания возглавила промышленную революцию, сопровождавшуюся значительным улучшением образования, производительности труда и качества жизни. Как и предполагала стандартная модель изменения численности населения, оно росло по мере того, как повышался уровень жизни. Кроме того, промышленная революция принесла значительный экономический рост, что привело к увеличению ВВП на душу населения. То есть Британия стала больше и богаче.

Франция, с другой стороны, индустриализировалась гораздо позже, чем Британия, отставая от нее на сто-двести лет. Несмотря на это отставание, французский ВВП на душу населения почти сравнялся с британским.

Как это произошло? Ответ кроется в снижении рождаемости во Франции. Имея меньшее количество населения, Франция все же смогла достичь аналогичного дохода на душу населения после 1760 года, бросив вызов авторитету церкви и снизив рождаемость, тем самым ограничив прирост населения.

Подытоживая, исследование Блана не имеет целью пересмотреть устоявшуюся модель изменения численности населения. Франция интересна тем, что она другая, поэтому было бы неправильно применять эти выводы — а именно, что секуляризация приводит к сокращению населения — за пределами Франции XVIII века.

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