Великий лондонский пожар: исследователи нашли человека, который первым заметил пламя

В 1666 году в Лондоне произошел пожар, который уничтожил две трети города и около 70 тысяч человек потеряли дома. Все началось в пекарне Томаса Фарринора на Пуддинг-Лейн.

2 сентября 1666 года вспыхнул Великий лондонский пожар, который несколько дней поглощал город. Это событие оставило неизгладимый след в коллективной памяти лондонцев, и теперь, готовясь к открытию нового помещения Музея Лондона в 2026 году, кураторы галереи Great Fire решили углубиться в жизнь обычных лондонцев, которые пережили эту катастрофу, пишет Phys.org.

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В центре этого исследования — жители пекарни Томаса Фарринера на Пуддинг-Лейн, откуда начался Великий пожар. Несмотря на то, что его исследуют уже много лет, до сих пор было неизвестно, кто именно находился в пекарне, когда там вспыхнул пожар. Современные отчеты упоминают Томаса Фарринера, его жену, детей и анонимных слуг, но для того, чтобы узнать правду, необходимо было исследовать оригинальные записи.

В 1666 году провели два официальных расследования, чтобы определить причины пожара: парламентское расследование и судебный процесс над Робером Юбером, французом, который ложно признался в поджоге. Удивительно, но, несмотря на потенциальную заинтересованность в установлении жителей пекарни, исторические свидетельства о том, кто был там во время пожара, являются достаточно неполными.

Полные отчеты об этих расследованиях никогда не обнародовали, а большинство тогдашних публикаций по понятным причинам больше сосредотачивались на разрушительных последствиях пожара, чем на его начале. Однако ценный отчет о событиях в пекарне содержится в письме, написанном членом парламента сэром Эдвардом Харли в октябре 1666 года, в котором он сообщает о том, что ему удалось узнать:

"Пекарь из Пуддинг-Лейн, в чьем доме начался пожар, дает понять, что в его печи не осталось огня... что его дочь была в пекарне в 12 часов, что между первым и вторым ее мужа разбудили от дыма, пожар начался далеко от дымохода и печи, его имущество сгорело в доме, и он, его сильно обгоревшая дочь и ее муж спаслись бегством через окно и водосточную трубу".

Этот рассказ содержал список обитателей пекарни: Томас Фарринер, его незамужняя дочь Анна, ее "муж" (подмастерье) и служанка, которая трагически погибла во время пожара. В некоторых других отчетах, однако, вместо "мужа" упоминается сын Фарринера. Чтобы решить эту загадку, исследователи углубились в дополнительные исторические документы.

Одним из важнейших источников информации стал документ из Лондонского городского архива, в котором перечислены обвинения против Робера Юбера и имена семи свидетелей против него. Среди этих имен были "Томас Фарринер-старший, Анна Фарринер, Томас Даггер, Томас Фарринер-младший". Интересно, что Томас Даггер был зажат между Фарринерами, что намекает на его потенциальную связь с домохозяйством.

Дальнейшее расследование показало, что Томас Даггер мог быть "человеком" Фарринера, о котором говорится в рассказе сэра Эдварда Харли. Исследование в онлайн-архивах показало, что пекарь, по имени Томас Даггер, имел бизнес в Биллингсгейте после пожара. Однако, чтобы подтвердить его присутствие в Пудинг-лейн, нужны были веские доказательства.

К счастью, записи компании пекарей пережили разрушительное влияние времени и пожара 1666 года, что позволило исследователям сравнить информацию о работниках Фарринера с именами, указанными в обвинительном заключении. После усердных поисков в библиотеке Гилдхолла двое молодых людей стали ключевыми фигурами в этой исторической головоломке.

Томас Фарринер-младший официально присоединился к компании пекарей в 1669 году, унаследовав право от своего отца. Выяснилось, что Томас Даггер действительно работал на Фарринера, пройдя девятилетнее обучение, которое закончилось в 1664 году. Во время пожара он продолжал работать как неофициальный подмастерье, совпадая с описанием человека, который первым заметил огонь.

Хотя Томас Даггер, возможно, не был выдающейся фигурой в 1666 году, это исследование имеет целью сделать таких людей, как он, более памятными для посетителей нового лондонского музея. Проливая свет на жизнь этих обычных лондонцев, музей может предложить более детальное понимание этого ключевого момента в истории города, обогащая историю Великого пожара и делая ее более понятной для всех, кто приходит исследовать ее.

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