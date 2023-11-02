Движение без боли. Ученые смогли восстановить поврежденные остеоартрозом хрящи в суставах

Новый и единственный на данный момент потенциальный подход к лечению заболевания предлагает использование уникальных клеток-потомков стволовых клеток, играющих ключевую роль в образовании хрящей.

Остеоартроз является довольно мучительным и изматывающим заболеванием, которое поражает миллионы людей. Ранее считалось, что болезнь развивается из-за износа хряща в суставах, но в недавнем исследовании Университета Аделаиды, Южная Австралия, ученые обнаружили, что возникновение остеоартрита у мышей связано с истощением специализированных стволовых клеток, которые необходимы для формирования хряща. Это открытие меняет представление об остеоартрозе с простого износа на такое состояние, которое может быть фармакологически обратимым, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Остеоартроз приводит к дегенерации суставного хряща — ткани, необходимой для плавного движения костей в суставах. В настоящее время не существует лекарства от этого дегенеративного заболевания. Вместо этого лечение направлено на облегчение симптомов с помощью анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Однако длительное применение НПВП может наоборот усугубить симптомы остеоартроза.

В исследовании, проведенном под руководством Джя Нг, подчеркивается значение самообновляющихся клеток-предшественников суставного хряща, потомков стволовых клеток, которые играют ключевую роль в пополнении хрящеобразующих хондроцитов. В их исследованиях подчеркивается важность гена Gremlin 1, поскольку было замечено, что при остеоартрозе клеток, меченных этим геном, становится мало. Более того, было установлено, что истощение этих клеток, экспрессирующих Gremlin-1, является предвестником и причиной остеоартроза.

Для разработки потенциальных методов лечения группа исследовала сигнальный путь фактора роста фибробластов — ключевого регулятора развития хряща. В ходе экспериментов лечение мышей фактором роста фибробластов 18 (FGF18) привело к регенерации клеток Gremlin 1 в суставном хряще, что в свою очередь привело к заметному улучшению состояния хряща и уменьшению симптомов остеоартроза.

Хотя эти результаты дают надежду на более эффективное лечение и возможное обращение остеоартроза вспять, ученым еще предстоит выяснить, будут ли результаты, полученные на мышах, применимы к человеку. Тем не менее, пятилетнее клиническое исследование, проведенное в 2021 г. с использованием FGF18, получившего клиническое название сприфермин, показало перспективность его применения для лечения остеоартроза коленного сустава, что свидетельствует о его безопасности и потенциальной пользе для увеличения толщины хряща. В настоящее время продолжаются испытания фазы 3 препарата сприфермин.

Ранее Фокус писал о неожиданной причине развития артрита, названной учеными. Исследование предполагает, что пары от дровяных печей и барбекю странным образом могут спровоцировать ревматоидный артрит.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые в мире вылечили артрит у гориллы. В Будапештском зоопарке самка гориллы стала первым приматом, которому провели терапию стволовыми клетками. Эксперимент сулит надежду на лечение не только животным, но и людям.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.