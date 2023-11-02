110 млн человек под угрозой. Эль-Ниньо вызовет сильные дожди и принесет голод

Исследователи считают, что пик продовольственного кризиса придется на конец 2023 и начало 2024 годов.

Ученые десятилетиями предупреждали о климатическом кризисе, который обрушится на Землю из-за глобального потепления. Теперь ученые сообщили о том, что наша планета уже фактически переступила из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения". В результате 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, но даже это еще не конец, пишет SciTechDaily.

Ранее ученые уже заявили, что в Тихом океане в свои права вступило Эль-Ниньо, которое, как предполагают ученые, достигнет своего пика уже к концу нынешнего года — началу следующего. Известно, что это явление нарушает характер выпадения осадков по всей планете и теперь ученые считают, что нас ждут неоднозначные последствия для производства продуктов питания.

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Согласно прогнозам ученых, входящих в Сеть систем раннего предупреждения о голоде (FEWS NET), слишком большое количество осадков в некоторых регионах и их недостаток в других повлияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Ученые предполагают, что около 110 миллионов человек по всему миру окажутся без доступа к продовольственной помощи.

Отметим, что Эль-Ниньо является естественным климатическим явлением, для которого характерна более высокая температура поверхности в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Ранее ученым уже удалось установить, что сильные Эль-Ниньо оказывают непосредственное влияние на погоду и количество осадков по всему миру.

Последние прогнозы ученых предполагает, что явление будет набирать обороты до конца 2023 года, а затем исчезнет к середине 2024 года. Предполагается, что Эль-Ниньо будет способствовать высокому уровню отсутствия продовольственной безопасности в некоторых регионах Земли.

В ходе нового исследования ученые создали карту воздействия Эль-Ниньо на ключевые товарные культуры, в том числе:

кукурузу;

рис;

сою;

сорго.

Отметим, что для создания карты ученые использовали анализ исторических данных урожаев сельскохозяйственных культур и климатических данных в период с 1961 по 2020 годы. По словам помощника научного сотрудника научной группы FEWS NET Уэстона Андерсона, Эль-Ниньо влияют на урожайность сельскохозяйственных культур как минимум на четверти пахотных земель мира. В то же время ученые отмечают, что существует неопределенность в том, как именно в этом году это явление повлияет на продовольственный кризис.

Авторы исследования считают, что нынешнее явление Эль-Ниньо, вероятно, приведет к низким урожаям кукурузы на юге Африки и в Центральной Америке — он будет вызван засухами. Предполагается, что в Австралии снизится урожайность пшеницы, а снижение урожайности риса затронет Юго-Восточную Азию. В то же время урожайность сои может повыситься.

В ходе исследования ученые также проанализировали, как, вероятно, будет развиваться продовольственный кризис на Земле в результате усиления Эль-Ниньо и пришли к выводу, что около 110 миллионов человек по всему миру могут оказаться без доступа к необходимому продовольствию.

Ранее Фокус писал о том, какой будет зима 2023: ученые считают, многое зависит от Эль-Ниньо, господствующего в Тихом океане.