Один-один, совсем один: почему ощущение одиночества и само одиночество — это разные вещи

Быть в одиночестве и быть одиноким — это не одно и то же. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны после того, как провели комплексное исследование.

В современном мире понимание разницы между одиночеством и ощущением одиночества может быть довольно запутанным. Исследователи из Университета Аризоны во главе с Алексом Денверсом и Лилианой Эффингер углубились в эту тему и сделали несколько открытий. Они обнаружили, что одиночество и ощущение одиночества — это разные понятия, которые не обязательно идут бок о бок, пишет Phys.org.

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Их исследование, опубликованное в сентябре в Journal of Research in Personality, показало, что люди обычно не начинают чувствовать себя одинокими, пока не проводят в одиночестве около трех четвертей своего времени. Однако, когда это время в одиночестве превышает 75%, чувство одиночества становится трудно избежать.

Одним из важных выводов исследования стала тесная связь между количеством времени, которое пожилые люди проводят в одиночестве, и их ощущением одиночества. С возрастом наш круг общения, как правило, сужается, а возможности для социального взаимодействия уменьшаются. Дэвид Сбарра, профессор психологии из Университета Аризоны, отметил: "Среди взрослых 68 лет и старше мы обнаружили, что одиночество тесно связано с социальной изоляцией".

Это исследование приобретает особое значение в свете рекомендаций Генерального хирурга США от 2023 года относительно роста одиночества и его влияния на здоровье. Одиночество становится важной детерминантой здоровья, что показывает важность поддержания социальных связей.

В исследовании использовали уникальный инструмент под названием Electronically Activated Recorder (EAR), разработанный Матиасом Мелем, профессором психологии из Университета Аризоны и ведущим автором исследования. EAR — это приложение для смартфонов, которое записывает звуки в течение 30 секунд каждые 12 минут с разрешения участников. Оно оказалось ценным инструментом для оценки времени, проведенного в одиночестве.

Мел объяснил: "Чувство одиночества отличается от самого одиночества, и EAR — это новый увлекательный метод оценки времени, проведенного в одиночестве". Участники исследования в среднем проводили в одиночестве около 66% своего времени. Интересно, что самыми одинокими чувствовали себя те, кто проводил в одиночестве более 75% своего времени. Исследование показало, что между одиночеством и ощущением одиночества у всех участников было лишь небольшое 3%-ное совпадение.

Следует отметить, что у молодых людей одиночество и ощущение одиночества часто являются отдельными переживаниями. Молодые люди могут чувствовать себя одинокими даже в окружении других или вполне комфортно чувствовать себя в одиночестве.

И наоборот, старшие люди демонстрируют другую картину. Для них ощущение одиночества и одиночество тесно связаны. Исследование выявило значительную взаимосвязь между этими двумя понятиями у людей старше 67 лет: в этой возрастной группе ощущение одиночества и одиночество совпадают примерно на 25%.

В этом исследовании приняли участие более 400 участников, а данные собирались в течение двух десятилетий. Приложение EAR позволило исследователям отслеживать различные виды деятельности, такие как разговоры, используя телефон, вождение автомобиля, просмотр телевизора или взаимодействие с другими людьми.

Хотя EAR является ценным инструментом, он отнимает много времени у исследователей из-за необходимости анализировать звуковые файлы. Чтобы сделать измерение одиночества более эффективным, Мел и его команда работают над разработкой приложения под названием SocialBit. Подобно фитнес-трекерам, которые подсчитывают ежедневные шаги, SocialBit будет измерять социальную активность, отслеживая ежедневные минуты разговоров.

Ожидается, что это устройство станет доступным в течение следующих нескольких лет и может иметь практическое применение, например, помогать пациентам после инсульта во время выздоровления, поскольку социальная изоляция является важной проблемой в этом контексте.

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