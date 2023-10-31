Человек не имеет свободы воли. Нейробиолог объяснил, действительно ли мы контролируем свой выбор

После десятилетий изучения поведения людей и приматов нейробиолог из Стэнфордского университета Роберт Сапольски пришел к несколько противоречивому выводу.

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Представьте себе мир, где вы не полностью контролируете свои решения и действия. Именно это предлагает нейробиолог Роберт Сапольски из Стэнфордского университета в своей работе. Он утверждает, что люди, возможно, не обладают свободой воли — концепцией, которая долгое время была краеугольным камнем нашего понимания ответственности и морали, пишет IFLScience.

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Идея свободы воли, вера в то, что мы делаем собственный выбор, а не запрограммированы, глубоко укоренена в нашем обществе. Она формирует наши представления о личной ответственности, этике и даже то, как мы осуществляем правосудие. Но взгляд ученого бросает вызов этой идее, утверждая, что мы не настолько независимы, как нам кажется.

"Мир действительно испорчен и стал намного, намного несправедливее из-за того, что мы награждаем людей и наказываем их за вещи, которые они не могут контролировать, — сказал Сапольски. — У нас нет свободы воли. Прекратите приписывать нам то, чего нет".

Новая книга исследователя "Детерминированность: Наука о жизни без свободы воли" углубляется в научное обоснование его противоречивой позиции. Он утверждает, что для того, чтобы существовала свобода воли, она должна действовать независимо от истории, биологии, окружающей среды, гормонов и культуры человека. Иначе говоря, это была бы сила, изолированная от всех внешних факторов, а такая идея кажется ему неправдоподобной.

"Вы могли бы идентифицировать нейроны, которые вызывали определенное поведение, и не имело бы значения, что делал любой другой нейрон в мозге, какова была окружающая среда, какой был уровень гормонов у человека, в какой культуре он воспитывался", — утверждает он.

Хотя взгляды исследователя поднимают важные вопросы о человеческой активности, не всех они убеждают. Некоторые ученые опасаются, что отказ от свободы воли может иметь негативные последствия.

Исследования показали, что те, кто не верит в свободу воли, более склонны к обману и могут действовать более агрессивно. Философ Сауль Смиланский утверждает: "Потеря любой веры в свободу воли и моральную ответственность, вероятно, была бы катастрофической", и что поощрять эту идею "опасно, даже безответственно".

Сапольски признает потенциальную опасность своих взглядов, но считает, что отрицание концепции свободы воли может быть более гуманным. Он предлагает нам пересмотреть наши поспешные реакции относительно потери чувства личной ответственности и морали.

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В детерминированном мире, утверждает он, мы все еще можем создать общественные механизмы для управления опасными лицами и дать возможность одаренным людям внести свой вклад в общество.

По сути, идеи исследователя бросают вызов глубоко укоренившимся убеждениям, вызывая противоречивые дебаты. Хотя его взгляд не общепринятый, он показывает необходимость критического осмысления природы человеческого выбора и его последствий. Независимо от того, согласны вы с ним или нет, его работа побуждает нас пересмотреть то, как мы оцениваем собственные действия и действия других людей.

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