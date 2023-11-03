В самом древнем захоронении на Земле оказались не люди: кого нашли палеонтологи

Исследователи нашли захоронения, которые на 100 тыс. лет старше могил, выкопанных Homo sapiens.

В Южной Африке палеонтологи обнаружили старейшее из известных захоронений в мире, которое содержит останки очень дальнего родственника человека с маленьким мозгом. Ранее ученые считали, что этот вид наших предков не способен на сложное поведение, пишет Science Alert.

Группа исследователей под руководством палеонтолога Ли Бергера заявила, что нашла несколько экземпляров Homo naledi – гоминида, который все еще лазал по деревьям в период каменного века. Останки были похоронены в системе пещер под названием "Колыбель человечества", которая является объектом ЮНЕСКО и расположена недалеко от Йоханнесбурга.

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"На данный момент это самые древние захоронения, которые были когда-либо зарегистрированы в летописях гомининов, они более ранние, чем свидетельства первых захоронения Homo sapiens, опережая их примерно на 100 тыс. лет", — говорят авторы исследования.

Новые данные бросают вызов нашему пониманию эволюции человека, так как долгое время считалось, что только развитие более крупного мозга позволило нашим предкам выполнять сложные ритуалы, такие как захоронение мертвых.

Древнейшие захоронения Homo sapiens были найдены на Ближнем Востоке и в Африке, им около 100 тыс. лет. В это же время, захоронения гомининов, найденные Бергером, датируются как минимум 200 тыс. годом до нашей эры.

Исследователи подчеркивают, что найденные останки принадлежали к Homo naledi – примитивный вид, который находился на границе между обезьянами и современными людьми. Размер их мозга можно было сравнить с апельсином, а их рост составлял около 1,5 м.

Исследователи утверждают, что представители Homo naledi намеренно выкопали ямы, куда положили как минимум 5 тел своих соплеменников и закопали их.

"Наше открытие доказывает то, что практика погребения не ограничивается Homo sapiens или другими гомининами с большим размером мозга", — подчеркивают авторы исследования.

Также ученые говорят, что могилы – не единственный признак указывающий на то, что Homo naledi были способны на сложное эмоциональное и когнитивное поведение.

Например, в тех же пещерах были обнаружены геометрические фигуры, которые были нарисованы на явно подготовленных поверхностях столба в пещере.

"Такое открытие может означать, что люди не только не уникальны в развитии символических практик, но и возможно, даже не были изобретателями такого поведения", — заключил Бергер.

Напомним, археологи наткнулись на кладбище Нового царства. Туна-эль-Гебель когда-то служило кладбищем города Хмун, также известного как Hermopolis Magna, и имеет славу крупнейшего греко-римского некрополя Египта, корни которого достигают времен Нового царства и тянутся до римского периода.