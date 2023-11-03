Будничная жизнь ацтеков: сельское хозяйство, торговля и человеческие жертвоприношения (фото)

Об ацтеках преимущественно известно только то, что они приносили людей в жертву, играли в мяч и ели маис. Однако их повседневная жизнь была значительно разнообразнее, чем считается.

Ацтеки, мезоамериканская цивилизация, процветавшая между XIV и XVI веками нашей эры, оставила заметный след в истории. Кроме хорошо задокументированного взаимодействия с испанскими конкистадорами, их повседневная жизнь была насыщенной сочетанием сельского хозяйства, искусства, религии и традиций, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сельское хозяйство и ирригация

Для ацтеков сельское хозяйство было основой повседневной жизни. Их общество полагалось на уникальную систему чинампасов, искусственных островов на озере Тескоко, для выращивания кукурузы, бобов, кабачков и перца чили. Для обеспечения успешных урожаев они разработали сложные системы оросительных каналов и подняли поля. Время посева и сбора урожая тщательно определялось в зависимости от времени года и небесных явлений под руководством жрецов и астрономов.

Хранение пищи и торговля

Излишки урожая сохранялись путем сушки и засолки, что было жизненно важно для поддержания населения во время дефицита или для торговли. У ацтеков были оживленные рынки, такие как Теночтитлан, где они обменивали сельскохозяйственные продукты на другие товары. Какао-бобы служили им валютой, а налоги поддерживали империю.

Выращивание кукурузы, основного продукта питания, с помощью простых инструментов. Флорентийский кодекс Фото: Gary Francisco Keller/CC BY 3.0

Социальная иерархия

Ацтекское общество структурировано: во главе стоял правитель, за ним шли вельможи, жрецы, воины и простолюдины. Существовало рабство, в основном с участием военнопленных или должников. Хотя социальная мобильность была ограниченной, иерархическую структуру подкрепляли религиозные верования. Большинство ацтеков были простолюдинами (macehualtin), что занимались сельским хозяйством, ремеслом и различными промыслами в пределах подразделений, которые назывались кальпулли.

Образование и традиции

Образование ацтеков было преимущественно устным, знания и традиции передавались из поколения в поколение. Хотя лучшее образование в основном могли получить представители элиты, обучение сосредотачивалось на практических навыках, связанных с сельским хозяйством и медициной. Жрецы играли центральную роль в религиозном образовании, тогда как ремесленники учились своему ремеслу через ученичество.

Женская фигура, стоящая на коленях; начало XV — начало XVI века, роспись по камню Фото: Metropolitan Museum of Art/CC0

Торговля и междугородняя коммерция

Торговля играла жизненно важную роль в экономике ацтеков: купцы путешествовали на дальние расстояния в соседние регионы и собирали дань с подвластных государств. Эти путешествия часто были опасными, но прибыльными, способствуя обогащению империи.

Искусство и культура

Ацтеки были искусными ремесленниками, создавая гончарные изделия, скульптуру, текстиль и другие виды искусства, богатые религиозными темами и символикой. Они также любили спорт и игры, в частности знаменитую игру в мяч, известную под названием тлачли.

Фестивали и человеческие жертвоприношения

Ацтеки праздновали многочисленные фестивали, которые служили как религиозным, так и социальным целям, объединяя общину и укрепляя их веру. Противоречивым аспектом культуры ацтеков были человеческие жертвоприношения, которые, по их мнению, поддерживали равновесие в мире. Жертвоприношения происходили во время больших религиозных событий.

Конец империи ацтеков

Ацтекская цивилизация процветала до испанского завоевания во главе с Эрнандом Кортесом в 1521 году. После двухлетней кампании столица ацтеков, Теночтитлан, пала. Испанцы навязали свой язык, религию и правовую систему, что ознаменовало конец правления ацтеков и начало испанского колониального влияния в регионе.

Ранее Фокус писал о забытом главе цивилизации майя. Археологи обнаружили структуру, связанную с культом Кукулькана.

А также мы рассказывали о нетронутой этрусской гробнице, в которую не заходили десятки веков.