Будничная жизнь ацтеков: сельское хозяйство, торговля и человеческие жертвоприношения (фото)
Об ацтеках преимущественно известно только то, что они приносили людей в жертву, играли в мяч и ели маис. Однако их повседневная жизнь была значительно разнообразнее, чем считается.
Ацтеки, мезоамериканская цивилизация, процветавшая между XIV и XVI веками нашей эры, оставила заметный след в истории. Кроме хорошо задокументированного взаимодействия с испанскими конкистадорами, их повседневная жизнь была насыщенной сочетанием сельского хозяйства, искусства, религии и традиций, пишет Ancient Origins.
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Сельское хозяйство и ирригация
Для ацтеков сельское хозяйство было основой повседневной жизни. Их общество полагалось на уникальную систему чинампасов, искусственных островов на озере Тескоко, для выращивания кукурузы, бобов, кабачков и перца чили. Для обеспечения успешных урожаев они разработали сложные системы оросительных каналов и подняли поля. Время посева и сбора урожая тщательно определялось в зависимости от времени года и небесных явлений под руководством жрецов и астрономов.
Хранение пищи и торговля
Излишки урожая сохранялись путем сушки и засолки, что было жизненно важно для поддержания населения во время дефицита или для торговли. У ацтеков были оживленные рынки, такие как Теночтитлан, где они обменивали сельскохозяйственные продукты на другие товары. Какао-бобы служили им валютой, а налоги поддерживали империю.
Социальная иерархия
Ацтекское общество структурировано: во главе стоял правитель, за ним шли вельможи, жрецы, воины и простолюдины. Существовало рабство, в основном с участием военнопленных или должников. Хотя социальная мобильность была ограниченной, иерархическую структуру подкрепляли религиозные верования. Большинство ацтеков были простолюдинами (macehualtin), что занимались сельским хозяйством, ремеслом и различными промыслами в пределах подразделений, которые назывались кальпулли.
Образование и традиции
Образование ацтеков было преимущественно устным, знания и традиции передавались из поколения в поколение. Хотя лучшее образование в основном могли получить представители элиты, обучение сосредотачивалось на практических навыках, связанных с сельским хозяйством и медициной. Жрецы играли центральную роль в религиозном образовании, тогда как ремесленники учились своему ремеслу через ученичество.
Торговля и междугородняя коммерция
Торговля играла жизненно важную роль в экономике ацтеков: купцы путешествовали на дальние расстояния в соседние регионы и собирали дань с подвластных государств. Эти путешествия часто были опасными, но прибыльными, способствуя обогащению империи.
Искусство и культура
Ацтеки были искусными ремесленниками, создавая гончарные изделия, скульптуру, текстиль и другие виды искусства, богатые религиозными темами и символикой. Они также любили спорт и игры, в частности знаменитую игру в мяч, известную под названием тлачли.
Фестивали и человеческие жертвоприношения
Ацтеки праздновали многочисленные фестивали, которые служили как религиозным, так и социальным целям, объединяя общину и укрепляя их веру. Противоречивым аспектом культуры ацтеков были человеческие жертвоприношения, которые, по их мнению, поддерживали равновесие в мире. Жертвоприношения происходили во время больших религиозных событий.
Конец империи ацтеков
Ацтекская цивилизация процветала до испанского завоевания во главе с Эрнандом Кортесом в 1521 году. После двухлетней кампании столица ацтеков, Теночтитлан, пала. Испанцы навязали свой язык, религию и правовую систему, что ознаменовало конец правления ацтеков и начало испанского колониального влияния в регионе.
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