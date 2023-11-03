В ноябре в небе будут ярко сиять Уран и Юпитер: как их можно увидеть (фото)

В течение ближайших нескольких недель две гигантские планеты будут выглядеть, как очень яркие объекты в ночном небе.

В ноябре этого года в ночном небе от заката до рассвета Солнца можно будет наблюдать ярко сияющие в ночном небе газовые гиганты Солнечной системы – Уран и Юпитер. В течение ближайших нескольких недель планеты будут расположены прямо напротив Солнца в так называемом противостоянии. Также эти планеты будут находиться настолько близко к Земле, насколько это возможно в течение всего года. Как увидеть Уран и Юпитер в ночном небе и что такое противостояние? Об этом пишет Inverse.

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Поскольку эти планеты вращаются вокруг Солнца по своим собственным орбитам, Земля иногда проходит прямо между Солнцем и одной из внешних планет Солнечной системы. Противостояние планет означает, что Солнце и далекая планета находятся на небе прямо напротив друг друга. Одним из побочных эффектов противостояния является то, что солнечный свет попадает на атмосферы противоположных планет под идеальным углом, благодаря чему они выглядят особенно яркими с точки зрения Земли. То есть наша планета оказывается в это время между Солнцем и одной из внешних планет.

Хотя противостояние Юпитера уже произошло в ночь со 2 на 3 ноября, его все еще можно будет наблюдать в ночном небе в течение следующих нескольких недель после заката Солнца, ближе к полуночи. Затем планета исчезнет из виду перед восходом Солнца. Интересно, что 1 ноября Юпитер находился ближе всего к Земле на расстоянии в примерно 592 млн км, что почти на 5 млн км дальше, чем в прошлом году. В 2022 году Юпитер приблизился к Земле во время своего орбитального движения на самое меньшее за 60 лет расстояние.

Юпитер Фото: NASA

Противостояние Урана произойдет в ночь с 13 на 14 ноября. В это время ледяной гигант будет также находится очень близко к Земле во время своего орбитального движения – на расстоянии примерно 2,8 млрд км от Солнца. До этого Уран также будет виден в ночном небе после заката Солнца ближе к полуночи, а затем исчезнет перед восходом Солнца.

Уран Фото: NASA

Чтобы увидеть Юпитер перед полночью, то нужно смотреть на восток, а после полуночи – на запад. Чем ближе к полуночи, тем выше в небо следует смотреть. Шансы увидеть обе планеты повышаются, если небо будет ясным и не будет светового загрязнения.

Эта карта неба от NASA показывает, где искать Уран и Юпитер Фото: NASA

Хотя Юпитер будет большим и ярким, обнаружить Уран не так-то просто, особенно без помощи бинокля или телескопа. Нужно найти сине-зеленую точку света примерно на полпути между Юпитером и звездным скоплением Плеяды. Если небо будет ясным и темным, то Уран можно даже увидеть невооруженным глазом.

Фокус уже писал о том, какие интересные астрономические события можно наблюдать в ночном небе в ноябре этого года.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили что стоит за формированием практически невидимых, но существующих колец у Урана. Ученые считают, что за этот процесс отвечают главные спутники ледяного гиганта.

Также Фокус писал о том, что на Венеру отправляется первая в истории частная миссия, чтобы найти здесь жизнь. Американская компания Rocket Lab собирается отправить на Венеру зонд для изучения ее атмосферы и поисков признаков возможной жизни.