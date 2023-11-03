В помощь забывчивому мозгу: ученые заявили, что популярная приправа способна укрепить память

Экзотическая, но от этого не менее распространенная и любимая многими острая приправа показала улучшение работы памяти у людей, которые регулярно употребляют ее.

Многие из нас любят добавлять что-то острое в блюда, для придания им пикантности и особого вкуса. И судя по всему, вместе с вкусовыми качествами любители васаби, распространенная японская приправы, добавляют в свою тарелку немного здоровья. Так, последнее исследование показало, что васаби может улучшать некоторые когнитивные способности у людей старше 60 лет, пишет ScienceAlert.

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Соединение 6-метилсульфинилгексил изотиоцианат (6-MSITC), содержащееся в васаби, уже давно известно науке своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут играть роль в защите клеток мозга.

В данном конкретном исследовании, проведенном на пожилых людях — группе повышенного риска снижения когнитивных функций, изучался вопрос о том, может ли 6- MSITC оказывать положительное влияние на когнитивные функции. Исследование включало двойное слепое испытание с участием 72 человек старше 60 лет, длившееся 12 недель. Участники были разделены на две группы, одна из которых ежедневно принимала таблетку, содержащую в себе васаби, а другая получала плацебо.

Результаты показали, что в группе, принимавшей таблетки васаби, улучшилась эпизодическая и рабочая память, что оценивалось с помощью когнитивных тестов. В то же время не наблюдалось улучшений в рассуждениях, внимании и скорости обработки информации. Исследователи предполагают, что васаби может оказывать специфическое влияние на гиппокамп — область мозга, играющую ключевую роль в развитии памяти.

Авторы исследования намерены продолжить изучение биологических и молекулярных механизмов, лежащих в основе полученных результатов, отмечая, что в ходе исследования не измерялись биомаркеры антиоксидантного или противовоспалительного действия. Тем не менее, они подчеркивают потенциальную пользу васаби в укреплении функций памяти у пожилых людей, предполагая, что выбор диеты может быть простым подходом к сохранению когнитивного здоровья с возрастом. Они также подчеркнули значимость такого улучшения когнитивных функций для пожилых людей при решении повседневных задач.

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