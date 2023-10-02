Целебная острота. Ученые обнаружили положительное влияние популярной специи на сердце

Ставшая неотъемлемой частью многих блюд, специя, не раз подтверждавшая свою пользу перед наукой, в очередной раз раскрыла свои лечебные свойства.

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Cчитается, что добавление острого перца чили в пищу не только разнообразит ее вкусовые качества, сделав их более выраженными, но и полезно для здоровья. Последние исследования позволили получить некоторые интересные сведения об этом утверждении, в частности, о реальной пользе перца чили для здоровья сердца, пишет Skeptical Raptor.

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В центре внимания исследования было изучение потенциальных преимуществ регулярного употребления перца чили. В исследовании приняли участие около 23 000 человек, которые вели пищевой дневник, отслеживая потребление перца чили. На основании полученных данных они были разделены на группы: те, кто не ел или ел очень мало чили, те, кто ел его до двух раз в неделю, те, кто употреблял его от двух до четырех раз в неделю, и те, кто ел его более четырех раз в неделю.

В результате проведенного Мариалаурой Боначчо и ее сотрудниками исследования, ученые выяснили, что люди, употреблявшие перец чили более двух раз в неделю, имели более продолжительную жизнь, в среднем, на 8,2 года по сравнению с теми, кто употреблял его редко или вообще не употреблял. И это зависело не только от возраста или рациона питания — учитывались такие факторы, как пол и количество потребляемых калорий.

У тех, кто регулярно употреблял чили, риск смерти от всех причин был снижен примерно на 23%. В частности, на 34% снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 44% — от болезней сердца и на 61% — от цереброваскулярных заболеваний, при которых нарушается кровоснабжение мозга. В то же время употребление чили не повлияло на риск развития рака.

Следует отметить, что эти данные согласуются с результатами других исследований, в которых было показано, что употребление острой пищи связано со снижением риска смертности. Секретным ингредиентом, который, как считается, отвечает за эти преимущества, является капсаицин — соединение, содержащееся в чили. Помимо острого вкуса, именно он может потенциально оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Однако в научной среде, особенно в исследованиях всегда есть свое "но". Во-первых, метод, использованный для сбора данных в этом исследовании — ведение пищевых дневников, что не является надежным способом получения достоверных данных. Люди могут забыть о том, что они ели, или неточно указать порции и частоту употребления пищи. Подумайте сами: если вас попросят вспомнить все блюда, которые вы ели на прошлой неделе, вспомните ли вы крошечный кусочек торта, который вы украдкой съели во вторник?

Кроме того, эксперты советуют с осторожностью делать поспешные выводы, основываясь только на подобных результатах. Доктор медицины Дэвид Спенс подчеркивает, что дело не только в одном продукте или ингредиенте. Сбалансированное питание, например, средиземноморская диета, включающая цельное зерно, фрукты, овощи и бобовые, играет более комплексную роль в обеспечении хорошего здоровья. Простое добавление острого соуса в нездоровую пищу скорее всего не является волшебным решением.

Данное исследование, безусловно, интересно и позволяет по-новому взглянуть на потенциальную пользу перца чили. Но прежде чем заливать свои блюда острым соусом или принимать добавки с перцем чили, помните, что сбалансированное питание и здоровый образ жизни играют важнейшую роль в поддержании здоровья. Впрочем, интригующие результаты этого исследования служат напоминанием о загадках обыденной пищи и ее скрытом влиянии на наше здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что перец чили может заживлять поврежденные нервы. Новое исследование свидетельствует о том, что острый перец может помочь в лечении осложнений стопы и заживлении нервов.

Также Фокус писал о крупнейшей за последние 1200 лет мегазасухе, уничтожившей урожай перца чили и создавшей дефицит популярного острого соуса. Любители популярного острого соуса Шрирача столкнулись с проблемой — цены на продукт неуклонно растут, а баночки исчезают с продажи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.