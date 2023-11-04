Скелет женщины без лица: археологи нашли странное захоронение в Германии (фото)

Немецкие археологи обнаружили странное захоронение пары IX века: хотя останки мужчины невредимы, однако у женщины отсутствуют лицевые кости. Кроме этого, интриги добавляет отсутствие погребальных вещей рядом с женщиной.

Вблизи города Айслебен, Германия, археологи нашли останки женщины и ее мужа, датируемые IX веком. Супруги похоронены в бывшем королевском дворце Хельфта, где ранее жили императоры Оттон Великий и Оттон II, пишет Arkeonews.

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Женщину, которая имела рост 1,55 метра, нашли с выдолбленным лицом и головой, в то время как лицо ее мужа осталось неповрежденным. Обстоятельства их гибели окутаны тайной, и эксперты не могут понять, почему отсутствуют лицевые кости жены.

Археологи, исследуя древние кости в лаборатории, пытаются понять, встретила ли эта пара свою судьбу вместе или они умерли отдельно. А также выявить, что могло стать причиной такого своеобразного расхождения в их скелетных останках.

Женщину, которая имела рост 1,55 метра, нашли с выдолбленным лицом и головой, в то время как лицо ее мужа осталось невредимым Фото: Jan Woitas/dpa

Одним из интересных аспектов этой находки является предположение, что мужчина мог быть каким-то высокопоставленным чиновником. Среди его вещей исследователи нашли нож, ремень и фурнитуру для "официального жезла" — своеобразной эмблемы, которую носили генералы. Эти находки позволяют предположить, что мужчина, возможно, занимал руководящую должность.

Отсутствие каких-либо погребальных предметов с останками женщины также заинтересовало археологов. Возможно, она могла при жизни не хотеть быть похороненной с типичными для того времени погребальными вещами, такими как ювелирные украшения.

Феликс Бирманн, археолог из Государственного ведомства по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт, отметил: "То, что при ней ничего не было, очень необычно. Возможно, она уже была христианкой, но муж был еще язычником. В христианстве такого рода дополнений избегали".

Эксперты продолжают исследования костей этой пары, надеясь выяснить обстоятельства их смерти и причины разительных различий в захоронениях.

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