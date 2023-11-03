Самая масштабная и старая война в Европе: 5000-летние скелеты открыли тайну (фото)

Ранее считалось, что первые войны начались в бронзовую эпоху: до этого у сообществ не было необходимых ресурсов, чтобы вести затяжные и масштабные конфликты. Однако новое исследование опровергает это мнение.

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Ученые обнаружили необычную информацию о древних войнах в Европе. Повторно проанализировав останки более 300 человек, которым 5 000 лет, из раскопок в Испании, исследователи сделали удивительное открытие. Оказывается, один из самых первых масштабных конфликтов в Европе произошел за 1000 лет до того, как считалось ранее, пишет Phys.org.

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Это исследование проливает свет на загадочный период конфликта, произошедшего в эпоху европейского неолита, примерно 9000-4000 лет назад. До сих пор наше понимание этого периода было ограниченным. Предыдущие исследования предполагали, что конфликты длились недолго, в них участвовали небольшие группы людей в коротких схватках.

Считалось, что ранним обществам не хватало способности поддерживать длительные и масштабные конфликты. До недавнего времени ученые предполагали, что первый такой конфликт в Европе произошел в бронзовом веке, примерно 4 000-2 800 лет назад.

Тереза Фернандес-Креспо и ее команда внимательно изучили останки скелетов 338 человек. Все эти останки найдены в одном массовом захоронении в пещере на севере Испании в регионе Риоха-Алавеса, и их возраст составляет от 5 000 до 5 400 лет.

Вверху слева расположение SJAPL в северо-центральной части Иберии. Вверху справа вид с поверхности восточного угла захоронения до раскопок. Внизу план, на котором реконструированы лучше всего сохранившиеся скелеты Фото: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43026-9

Еще более важным это исследование делает то, что на том же месте найдено 52 кремневых наконечника стрел. Предыдущие исследования показали, что 36 из этих наконечников имели незначительные повреждения, что указывало на то, что они попали в цель. Это дало основания исследователям изучить скелетные останки на предмет наличия травм.

Результаты невероятные. Они обнаружили, что значительное количество людей, 23,1% из них, имели скелетные повреждения. Еще более удивительным является то, что 10,1% имели травмы, которые не зажили, что значительно превышает ожидаемый уровень травматизма в то время. Обычно эти цифры составляют от 7% до 17% для всех травм и от 2% до 5% для незаживших.

Но на этом сюрпризы не закончились. Исследование также показало, что 74,1% незаживших травм и 70,0% заживших травм были у подростков или взрослых мужчин, тогда как женщин пострадало значительно меньше. Такой резкой гендерной разницы не наблюдалось в других местах массовых захоронений эпохи европейского неолита.

Все эти находки вместе рисуют яркую картину: многие люди, похороненные на этом месте, вероятно, сталкивались с насилием и, возможно, были жертвами конфликта. Высокий процент заживших травм также свидетельствует о том, что этот конфликт длился несколько месяцев, что указывает на длительный и бурный период беспорядков.

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Причины этого древнего конфликта остаются загадкой, но исследователи имеют некоторые обоснованные предположения. Они предполагают, что напряженность между различными культурными группами в эпоху позднего неолита могла сыграть значительную роль.

Итак, что мы можем вынести из этого исследования? Оно ставит под сомнение наши предыдущие предположения о возможностях древних обществ и природе ранних конфликтов в Европе. Оно показывает, что даже в эпоху неолита существовали более масштабные конфликты, которые продолжались в течение длительного времени.

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