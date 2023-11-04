Древний центр торговли больше Помпеев в 5 раз: археологи нашли портовый город в Марокко

Археологи нашли древний портовый город в Марокко. Он занимает площадь в 5 раз больше Помпеи и когда-то, вероятно, играл решающую роль в торговле.

В Марокко, неподалеку от столицы Рабат, археологи обнаружили остатки древнего портового города, который вскоре может стать новой приманкой для туристов и ученых. Это увлекательное открытие, представленное исследователями из Национального института археологических наук и наследия Марокко, позволяет заглянуть в прошлое некогда процветающего городского центра, пишет Phys.org.

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Участок, известный как Челла, занимает огромную площадь в более чем 3 квадратных километра, что примерно в пять раз больше, чем Помпеи. Ученые считают, что первоначально Челлу заселяли финикийцы, а город впоследствии превратился в важный форпост Римской империи со второго по пятый век.

Некрополь и окружающие поселения стратегически расположены вдоль Атлантического океана и реки Бу-Регрег. Среди выдающихся находок — кирпичи с надписями на пуническом языке, который существовал еще до прибытия римлян в Марокко.

Еще интереснее то, что Челла расположена у воды, что свидетельствует о том, что она была важным торговым центром. Вероятно, город играл решающую роль в содействии обмену различными материалами, включая импорт итальянского мрамора и экспорт африканской слоновой кости. По словам Абделазиза Эль Хаяри, профессора доисламской археологии, эти недавние раскопки показывают богатство города, но впереди еще много открытий.

Одним из самых интересных аспектов этих раскопок является тот факт, что настоящий порт Челлы до сих пор не найден. Это оставляет открытой возможность обнаружения еще более важных исторических свидетельств в ближайшие месяцы и годы.

Более того, новые открытия выходят за пределы центра Челлы, предлагая уникальную возможность исследовать районы, никогда не изученные детально. На недавней пресс-конференции археологи представили статую женщины, возможно, божества или правительницы, завернутую в ткань. Это первая статуя такого рода, найденная в Марокко с 1960-х годов.

Мехди Бен Саид, министр молодежи, культуры и коммуникаций Марокко, уверен, что близость этих руин к столице будет привлекать туристов, как местных, так и иностранных. С марта правительство инвестировало в проект 487 000 долларов, и планирует удваивать финансирование ежегодно, пока раскопки не завершатся. Цель — превратить Челлу в яркий и образовательный центр, который будет привлекать посетителей со всего мира.

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