Самый большой водопад на Земле сложно рассмотреть, несмотря на гигантские размеры (видео)

Скрытый от глаз водопад втрое превышает высоту знаменитого водопада Анхель, который считается самым высоким на суше.

Знаете ли вы, где находится самый большой водопад на Земле? Вероятно, вы считаете, что самым высоким считается водопад Анхель, расположенный в Венесуэле. Однако ученые уверяют, все не совсем так, пишет IFLScience.

В действительности самый большой водопад в мире скрыт ото всех под толщей воды, а его высота втрое превышает высоту водопада Анхель. Известно, что гигантом среди водопадов на Земле считается водопад Датского пролива, расположенный под Датским проливом между Гренландией и Исландией.

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Исследования показывают, что его высота составляет невероятные 3,5 километра, тогда как его длина достигает невероятных 160 километров. По словам ученых именно в этом месте из Гренландского моря вода впадает в море Ирмингера. Предыдущие исследования также показали, что каждую секунду он переносит около 5 миллионов кубических метров воды. Для сравнения, это почти 2000 Ниагарских водопадов при пиковом потоке.

Впервые самый большой водопад на Земле был обнаружен в 1989 году. Данные Национальной океанической службы свидетельствуют, что этот "природный монстр" появился благодаря температуре воды. Не секрет, что холодная вода плотнее теплой, а потому, когда морозная, текущая на юг вода Северных морей встречается с более мягкой водой моря Ирмингера, она попросту тонет. В результате более холодная и плотная вода вытесняется под более теплую и течет по колоссальному провалу на морском дне, образуя водопад чудовищных размеров.

По словам профессора, возглавляющей экспедицию по исследованию "катаракты Датского пролива", Анны Санчес-Видаль, существование самого гигантского водопада на Земле может оказаться под угрозой из-за климатического кризиса, который обрушился на планету. Ученые то и дело фиксируют нарастающие изменения климата, в результате чего океаны становятся теплее, приток пресной воды увеличивается, а образование морского льда сокращается. В результате все это приводит к уменьшению объема холодной, плотной воды, стекающей вниз. Увы, теперь ученые считают, что существование гиганта среди водопадов в дальнейшем может оказаться под угрозой.

Ранее Фокус писал о том, что пресной воды может не хватить на всех: ученые назвали полушарие, которое медленно высыхает.