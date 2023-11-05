Медведь пизли и косаткодельфин: топ-7 самых странных гибридных животных (фото)

Животные иногда спариваются с представителями других видов и в результате появляются необычные гибриды.

На протяжении столетий люди занимались созданием гибридных животных, но на самом деле гибридизация в животном мире является естественным явлением. На протяжении всей эволюционной истории животного мира появлялись разные гибриды и до сих пор ученые вносят в свои научные каталоги новые виды. Издание Live Science представляет топ-7 самых необычных гибридных животных на Земле.

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"Загадочная обезьяна" c острова Калимантан

"Загадочная обезьяна" c острова Калимантан Фото: Live Science

Ученые обнаружили, как они назвали ее пока, "загадочную обезьяну" на острове Калимантан в южной Азии. Этот гибрид оказался смесью двух видов – носача (примат известный своим длинным носом) и серебристого лангура. Новый вид встречается очень редко, ведь он является продуктом скрещивания двух отдаленно родственных видов, которые не принадлежат к одному роду. Хотя подобные гибриды зачастую не могут иметь потомства, ученые заметили "загадочных обезьян" с детенышами.

Медведь пизли

Медведь пизли Фото: Live Science

Если происходит спаривание белых медведей и подвида бурых медведей под названием гризли, то появляется гибрид, который называют пизли или полярный гризли. Эти гибриды встречаются редко, но их количество в Арктике возрастет из-за изменения климата. Белые медведи в поисках еды перемещаются на юг, в то время как медведи гризли двигаются на север. Это приводит к взаимодействию между двумя видами и спариванию.

Лигры и пумапарды

Лигр Фото: Live Science

Люди создают из находящихся в неволе гибридные виды кошачьих методов скрещивания разных животных. Так и появились гибриды льва и тигра под названием лигры, а также гибриды пумы и леопарда- пумапарды. То, что такие виды могут существовать, доказывает, что разные виды кошачьих могут скрещиваться. 7 лет назад ученые обнаружили доказательства гибридизации у кошачьих в далеком прошлом, что возможно повлияло на их дальнейшую эволюцию. Выводы ученых помогают объяснить, почему сегодня в неволе можно обнаружить много гибридов кошачьих.

Желтоголовый манакин

Желтоголовый манакин Фото: Live Science

Желтоголовый манакин является гибридной птицей, которая живет в амазонских лесах Бразилии. Этот вид появимся в результате скрещивания белоголового манакина и опалоголового манакина. Но этот гибридный вид не скрещивается с птицами, которые дали ему начало.

Нарлуха

Нарлуха. Иллюстрация Фото: Live Science

Еще в 80-х годах прошлого века в Канаде один из местных жителей обнаружил трех необычных морских животных. У них были передние плавники белухи, хвост нарвала и зубы, которые представали собой смесь зубов двух видов. Череп одного из существ позже получили ученые для исследования, которое подтвердило существование гибрида белухи и нарвала, или нарлухи.

Койволк

Койволк Фото: Live Science

Сейчас ученым известно, что в дикой природе могут смешиваться такие родственные виды как койоты, волки и собаки. В Северной Америке обитают восточные койоты, которых также называют койволками или койсобаками, потому что в прошлых поколениях они скрещивались с волками и собаками. Таким образом эти животные стали крупнее западных койотов, но меньше волков. Сейчас койволки не скрещиваются с другими видами.

Косаткодельфин

Косаткодельфин Фото: Live Science

Косаткодельфины – это гибриды афалины или большого дельфина, а также малой косатки, которая принадлежит к семейству дельфиновые. То есть по сути это смесь между разными видами дельфинов. Первый подобный гибрид родился в неволе на Гавайях в 1985 году. С тех пор люди вывели в неволе ряд других гибридов дельфинов, но такие виды очень редко появляются в дикой природе.

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