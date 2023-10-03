Легенда о кулакамба: что известно о гибридах шимпанзе и гориллы, скрывающихся в Африке

Впервые споры о существовании этих удивительных животных возникли еще в 1800-х годах, но с тех пор было проведено слишком мало исследований.

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Легенда о том, что в лесах Африки обитают странные животные кулакамба циркулирует в научном сообществе уже почти две сотни лет. По сути это странное существо представляет собой гибрид шимпанзе и гориллы, пишет IFLScience.

Первые письменные упоминания о кулакамба были сделаны французско-американским исследователем Полем Дю Шайю во время его путешествий экваториальной Африкой в 1850-х годах. А одно из последних упоминаний уникального гибрида встречается в статье биолога Брайанта Ши в 1984 году: в своей работе он описывает долгую историю противоречивых дебатов, которые ведутся вокруг существования предполагаемого гибрида двух видов.

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После этого кулакамба стали предметом небольшого количества исследований, проведенных с 19-го века, однако веские доказательства того, что подобное животное существует в лесах Африки все еще ускользают от ученых.

В своем отчете об экспедиции, написанном в 1890 году, Дю Шайю отмечал, что они с группой услышали странный крик обезьяны, похожий на "кула-кулу", отсюда и название гибрида. Этот вопль повторился несколько раз, а затем перед ними возникла большая обезьяна. Во время встречи с загадочным животным, группа убила его, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что оно вовсе не похоже ни на что, известное науке — это не была горилла или шимпанзе. Обезьяна имела весьма удивительный вид.

В отчете говорится, что у крупного животного была круглая голова, черное лицо с высокими скулами и челюсть, значительно менее выступающая, чем у других обезьян, которых им доводилось видеть ранее. Позже Дю Шайю оговорил с местными жителями и они также рассказали, что это странное животное имеет прозвище "кулакамба". Предполагается, что свое имя он получил из-за звуков, которые издавал.

Отметим, что Дю Шайю никогда прямо не утверждал, что это удивительное животное действительно являлось гибридом шимпанзе и гориллы, однако после публикации отчета слухи лишь усилились. Наибольшую популярность эта теория получила в конце 1800-х и начале 1900-х годов, когда все больше европейских колонизаторов начали рассказывать о богатстве приматов, населяющих джунгли Африки.

Самка горной гориллы с детенышем (слева) и самка шимпанзе с детенышем (справа) Фото: Shutterstock

Исследователи отмечают, что в то время путаница и разногласия возникли вокруг количества видов и подвидов, которые описывались как шимпанзе и гориллы. Это лишь подлило масла в огонь. В результате запутанных дебатов некоторые предположили, что загадочные существа в действительности являются наполовину шимпанзе и наполовину гориллами.

Европейские ученые даже начали задаваться вопросом, являются ли некоторые из человекообразных обезьян, вывезенных из Африки и помещенных в зоопарки, гибридами шимпанзе и гориллы. Например, в 1874 году одну большую обезьяну по имени Мафука привезли с африканского побережья в Дрезденский зоологический сад Германии в качестве примера кулакабы.

Ученые отмечают, что существование подобного гибрида в действительности возможно, по крайне мере гипотетически. Дело в том, что естественный ареал обитания шимпанзе и горилл в некоторой степени пересекается, особенно в регионах экваториальной Африки. Есть также свидетельства о том, что ученые фиксировали смертельные случаи нападения шимпанзе на горилл, что является их явным пересечением в реальной жизни.

Исследователи также провели расширенное ДНК тестирование, которое показало, что гориллы и шимпанзе чрезвычайно тесно связаны с генетической точки зрения, то есть гибридизация этих видов не может быть исключена. Впрочем, сегодня совсем немногие приматологи допускают идею о том, что жизнеспособная популяция гибридов может обитать в лесах Африки.

В статье 1984 года Ши предполагает, что легенда о кулакамбе в действительности возникла из-за путаницы в ранних попытках классифицировать виды. В то же время исследователи отмечают, что существование вполне может оказаться реальным, однако едва ли это может свидетельствовать о том, что подобным гибридам удалось создать целую популяцию, которая активно процветает в отдаленных лесах Африки.

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