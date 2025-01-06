Таинственный туман окутал землю и испугал людей: опасаются биологического оружия (фото)

Густой таинственный туман окутал большую часть целой страны, вызвав страх перед новой секретной военной программой 1950 года.

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В течение одной недели в сентябре 1950 года ВМС США распыляли огромное количество бактерий в воздухе всего в 3 километрах от побережья Сан-Франциско (Калифорния, США). Целью этого секретного эксперимента по биологической войне было выяснение того, насколько уязвимы крупные американские города, такие как Сан-Франциско, для биологической атаки террористов, пишет Daily Mail.

Тогда исследователи использовали бактерии Serratia marcescens, способные вызывать респираторные проблемы и менингит, а также Bacillus atrophaeus, которые могут быть смертельными для людей с ослабленным иммунитетом. Отметим, что в то время ВМС США считали эти бактерии безвредными для людей.

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Увы, после эксперимента жители побережья стали обращаться за медицинской помощью. Тогда стало понятно, что вдыхание тысячи спор бактерий весьма небезопасно: 11 человек обратились в больницу с редкими и серьезными инфекциями мочевых путей, которые врачи в конечном итоге определяли как вызванные экспериментом.

В течение недели в сентябре 1950 года ВМС США распылили огромное количество бактерий в воздухе в двух милях от побережья Сан-Франциско, Калифорния Фото: Wikimedia Commons

С момента эксперимента прошло 75 лет и теперь некоторые американцы опасаются, что это может произойти снова, поскольку они утверждают, что "неестественный" туман с "запахом, похожим на жженый химикат" преследует и общины в последние недели. Некоторые свидетели также утверждают, что туман вызвал симптомы, похожие на респираторное заболевание.

Некоторые жители Флориды, которым не посчастливилось оказаться на улице во время тумана, рассказывают, что всего через 10 минут его воздействия им стало плохо. Примерно через час чиханье продолжилось, а глаза оставались опухшими в течение примерно трех часов. Также свидетель чувствовал жар, а его желудок свело.

Отметим, что предупреждения о тумане были выпущены на этой неделе сразу в нескольких штатах. В том числе:Техас, Висконсин, Айова, Мэриленд, Вирджиния, Западная Вирджиния, Небраска, Канзас, Оклахома, Северная Дакота, Флорида, Миннесота. Аналогичные случаи также произошли в некоторых частях Канады и Великобритании, что вызвало всеобщее беспокойство.

В результате в Сети появляется все больше сообщений о теории заговора. Люди опасаются, что туман может быть своего рода химическим оружием или связан с беспилотниками, которые загадочным образом наводнили всю страну. Последняя теория заключается в том, что за туманом стоит правительство США, потенциально испытывающее новый тип биологического оружия.

Густой, "таинственный" туман опустился на большую часть территории США, вызвав опасения по поводу новой "Операции "Морские брызги" Фото: X (Twitter)

В то же время Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждение о густом тумане для нескольких штатов в то время, когда появились эти сообщения, что предполагает научное объяснение тумана.

Исследователи признают, что внешний вид тумана в виде "белых частиц" может показаться необычным, это не совсем так. Ученые отмечают, что туман — видимый аэрозоль, состоящий из крошечных капелек воды или кристаллов льда, взвешенных в воздухе на поверхности Земли или около нее. Простыми словами, если подсветить туман, эти частицы станут видимыми.

По словам атмосферного ученого из Вашингтонского университета Рудольфа Хусара, когда образуется туман, оксиды серы и азота и другие загрязняющие газы поглощаются или "вымываются" каплями воды тумана. Именно этим объясняется и запах Более того, запахи становятся более сильными во влажном воздухе, потому что капли воды удерживают молекулы, вызывающие запах, и позволяют им задерживаться дольше и оставаться концентрированными.

Ранее Фокус писал о том, где обитают "Темные наблюдатели", и почему они любят туман.