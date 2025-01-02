Где обитают "Темные наблюдатели", и почему они любят туман (видео)

Ученые объяснили жуткую оптическую иллюзию, которую также называют "Броккенским призракомʼ

Related video

Представьте себе, что вы идете по туманным холмам ранним утром, солнце только начинает пробиваться сквозь густую пелену. По словам ученых, это идеальное время, чтобы поискать вокруг "Темных наблюдателей", пишет IFLScience.

Темная фигура будет не только следовать за вами, но и повторять все ваши движения, отмечают эксперты. Впервые такую жуткую оптическую иллюзию описал немецкий ученый Иоганн Зильбершлаг и назвал ее "Броккенский призрак". Оптическую иллюзию ученый увидел во время долгих прогулок в горах Гарц.

С тех пор "Броккенский призрак" стал настоящим хитом в литературе, включая произведения Чарльза Диккенса и Льюиса Кэрролла. Несколько позже эту оптическую иллюзию начали называть "Темными наблюдателями".

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что темные фигуры смотрятся довольно жутко, в них нет ничего потустороннего. По словам ученых, темные преследователи обязательно исчезнут, как только вы доберетесь до вершины горы или холма, на который взбирались.

Дело в том, что "Темные наблюдатели" очень любят туман. Они появляются, когда человек создает тень, отбрасывая ее на облако или туман. Именно так появляются огромные темные силуэты, которые также выглядят очень далекими.

Темные фигуры могут двигаться даже тогда, когда человек, отбрасывающий эту тень, находится на одном месте. Облака – это динамическое явление, и потому как капли воды перемещаются, тень тоже может перемещаться.

Такой эффект придает фигурам в тумане еще большей жутковатости, и можно себе только представить, как они пугали людей в прошлом.

Вишенкой на торте является то, что иногда у "Темных наблюдателей" может появляться нимб, или глория, которые выглядят цветными кольцами вокруг головы тени. Такое происходит, когда свет взаимодействует с каплями воды, создавая круги разных цветов.

Глория формируется в ходе процесса, похожего на радугу, но отличается от нее. В глории свет отражается и преломляется в капельках воды под разными углами.

Напомним, ученые объяснили, как и почему пар над водой поднимается даже в минусовую температуру. Исследователи объяснили удивительный феномен, когда пар над водоемом поднимается при минусовой температуре воздуха.