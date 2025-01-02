Де мешкають "Темні спостерігачі", і чому вони люблять туман (відео)

Науковці пояснили моторошну оптичну ілюзію, яку також називають "Броккенською примарою.

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Уявіть собі, що ви йдете туманними пагорбами рано вранці, сонце тільки починає пробиватися крізь густу пелену. За словами вчених, це ідеальний час, щоб пошукати навколо "Темних спостерігачів", пише IFLScience.

Темна фігура буде не тільки слідувати за вами, а й повторювати всі ваші рухи, зазначають експерти. Уперше таку моторошну оптичну ілюзію описав німецький науковець Йоганн Зільбершлаг і назвав її "Броккенський привид". Оптичну ілюзію вчений побачив під час довгих прогулянок у горах Гарц.

Відтоді "Броккенський привид" став справжнім хітом у літературі, включно з творами Чарльза Діккенса і Льюїса Керролла. Дещо пізніше цю оптичну ілюзію почали називати "Темними спостерігачами".

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Попри те, що темні фігури мають досить моторошний вигляд, у них немає нічого потойбічного. За словами вчених, темні переслідувачі обов'язково зникнуть, тільки-но ви дістанетеся вершини гори або пагорба, на який підіймалися.

Річ у тім, що "Темні спостерігачі" дуже люблять туман. Вони з'являються, коли людина створює тінь, відкидаючи її на хмару або туман. Саме так з'являються величезні темні силуети, які також виглядають дуже далекими.

Темні фігури можуть рухатися навіть тоді, коли людина, яка відкидає цю тінь, перебуває на одному місці. Хмари — це динамічне явище, і тому як краплі води переміщуються, тінь теж може переміщатися.

Такий ефект надає фігурам у тумані ще більшої моторошнуватості, і можна собі тільки уявити, як вони лякали людей у минулому.

Вишенькою на торті є те, що інколи в "Темних спостерігачів" може з'являтися німб, або глорія, які виглядають кольоровими кільцями навколо голови тіні. Таке відбувається, коли світло взаємодіє з краплями води, створюючи кола різних кольорів.

Глорія формується під час процесу, схожого на веселку, але відрізняється від неї. У глорії світло відбивається і заломлюється в крапельках води під різними кутами.

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