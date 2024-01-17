Тайна "морского дыма": как и почему пар над водой поднимается даже в минусовую температуру

Исследователи объяснили удивительный феномен, когда пар над водоемом поднимается при минусовой температуре воздуха.

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За последние несколько дней арктический воздух принес во многих частях США минусовую температуру, в том числе в Чикаго и на озеро Мичиган. Внимание местных жителей привлекло любопытное явление: над рекой Чикаго и озером образовался густой "пар" и это несмотря на то, что термометры показывают минусовую температуру, пишет IFLScience.

Чтобы удовлетворить любопытство местных жителей и не только, ученые объяснили этот феномен, так как он не является чем-то уникальным именно для этого водоема или региона в целом. Во-первых, исследователи отмечают, что это вовсе не "пар" поднимается над водоемом.

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Дело в том, что водяной пар, выделяющийся при нагревании воды. То, что поднялось над озером Мичиган в действительности является паром, но, по сути, оно ближе к тому, что "мы выдыхаем в холодный день". Едва ли это можно назвать "паром" в понимании того, что "парит".

Ученые отмечают, что подобное явление можно заметить в любом регионе, находясь возле холодной и текущей воды: фактическим мы наблюдаем, как водяной пар конденсируется на поверхности водоема. Раньше это явление также было известно как "морской дым", однако, по мнению исследователей, это явление больше напоминает туман.

Эта дымка над водой образуется из-за разницы температур между холодным воздухом и более теплой водой: на границе между ними образуется тонкий слой воздуха, где содержится некоторое количество водяного пара. Теплый воздух поднимается, а водяной пар, контактируя с более холодным воздухом, конденсируется в туман в виде тонких структур над реками, морями и озерами.

Исследователи отмечают, что наилучшие условия для подобного явления возникают, когда разница между температурой воздуха и воды наибольшая — например, как сейчас наблюдается в Чикаго. Еще одним плюсом станет слабый ветер, в результате чего конденсат успевает образоваться и его не сдувает.

Туман и "морской дым" на самом деле связаны между собой, однако туман фактически образуется противоположным образом: теплый воздух поднимается над холодной водой. Исследователи также отмечают, что есть еще одно явление, также похожее на "морской дым" — сублимация льда под прямыми солнечными лучами.

В целом все эти явления связаны с точкой росы: количество водяного пара, необходимое для насыщения определенного объема воздуха, зависит от температуры. В случае с "морским дымом": чем прохладнее, тем проще достичь точки росы.

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