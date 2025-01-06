Африканский континент раскалывается на две части быстрее, чем ожидалось

В 2018 году в Кении земля разверзлась, образовав километровый разлом.

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Земля трясется под африканским континентом. Африка может расколоться на две части по разлому длиной более 3200 километров, образовав в месте разрыва шестой океан. И теперь ученые утверждают, что это происходит куда быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом пишет Bild.

Гигантский разлом в Кении

Всему виной смещение тектонических плит, находящихся в постоянном движении. Первые признаки появились еще в 2005 году: в эфиопской пустыне открылась трещина длиной более 50 километров. Следующий разлом образовался в Кении в 2018 году: тогда образовалась трещина в земле глубиной 15 метров, шириной 20 метров и длиной несколько километров.

Это великий Африканский разлом, который начался 30 миллионов лет назад. Африканская плита ломается на своей восточной стороне, и создается новая тектоническая плита – так называемая Сомалийская плита. Последствия в настоящее время становятся все более очевидными на поверхности Земли.

До недавнего времени ученые считали, что новому континенту потребуется от 5 до 10 миллионов лет, чтобы отделиться от мегаразлома, но, согласно недавним данным, это происходит гораздо быстрее.

Синтия Эбингер, геолог-геолог из Университета Тулейн в Новом Орлеане считает, что Африка расколется уже через миллион лет, а может, и куда быстрее.

Она объясняет, что крупное сейсмическое событие, такое как землетрясение, может ускорить этот процесс, хотя точное предсказание таких событий остается сложной задачей. И даже если по человеческому времени все это кажется чрезвычайно долгим, в геологии это происходит быстро.

Ежегодно трещина расширяется на 0,8–2,5 сантиметра. Сомали, Эфиопия, Танзания и половина Кении в конечном итоге образуют огромный остров у побережья Африки . С другой стороны, государства, не имеющие выхода к морю, такие как Замбия и Уганда, получат береговую линию у нового океана.

Африканский континент расколется на два Фото: Bild

В 2023 году исследование ученых американского Технологического университета Вирджинии подтвердило теорию о том, что причиной трещины стали огромные потоки магмы под земной корой.

С помощью компьютерной модели было подсчитано, что смещение тектонических плит можно проследить до так называемого Африканского суперплюма. Мантийный плюм – это горячий мантийный поток, двигающийся от основания мантии у ядра Земли к поверхности Земли. Так, один из огромных плюмов питает вулканы и гейзеры в Йеллоустоуне.

Так называемые мантийные плюмы неоднократно вызывали извержения вулканов по всему миру, суперплюмы представляют собой еще более крупный вариант и благодаря своей массе и теплу также могут оказывать влияние на климат и тектонические движения – как сейчас под Африкой.

Напомним, ранее ученые предупредили, что в этом столетии на Земле произойдет мощное извержение вулкана с вероятностью один к шести, и "у человечества нет плана по его предотвращению". Подобные извержения в прошлом вызвали резкое изменение климата и уничтожили цивилизации.