Африканський континент розколюється на дві частини швидше, ніж очікувалося

У 2018 році в Кенії земля розверзлася, утворивши кілометровий розлом.

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Земля трясеться під африканським континентом. Африка може розколотися на дві частини по розлому завдовжки понад 3200 кілометрів, утворивши в місці розриву шостий океан. І тепер учені стверджують, що це відбувається куди швидше, ніж передбачалося раніше. Про це пише Bild.

Гігантський розлом у Кенії

Всьому виною зсув тектонічних плит, що перебувають у постійному русі. Перші ознаки з'явилися ще 2005 року: в ефіопській пустелі відкрилася тріщина завдовжки понад 50 кілометрів. Наступний розлом утворився в Кенії 2018 року: тоді утворилася тріщина в землі глибиною 15 метрів, завширшки 20 метрів і завдовжки кілька кілометрів.

Це великий Африканський розлом, який почався 30 мільйонів років тому. Африканська плита ламається на своїй східній стороні, і створюється нова тектонічна плита — так звана Сомалійська плита. Наслідки нині стають дедалі очевиднішими на поверхні Землі.

Донедавна вчені вважали, що новому континенту знадобиться від 5 до 10 мільйонів років, щоб відокремитися від мегарозлому, але, згідно з недавніми даними, це відбувається набагато швидше.

Синтія Ебінгер, геолог-геолог з Університету Тулейн у Новому Орлеані, вважає, що Африка розколеться вже за мільйон років, а може, і куди швидше.

Вона пояснює, що велика сейсмічна подія, така як землетрус, може прискорити цей процес, хоча точне передбачення таких подій залишається складним завданням. І навіть якщо за людським часом усе це здається надзвичайно довгим, у геології це відбувається швидко.

Щорічно тріщина розширюється на 0,8-2,5 сантиметра. Сомалі, Ефіопія, Танзанія і половина Кенії зрештою утворять величезний острів біля узбережжя Африки. З іншого боку, держави, що не мають виходу до моря, як-от Замбія та Уганда, отримають берегову лінію біля нового океану.

Африканський континент розколеться на два Фото: Bild

У 2023 році дослідження вчених американського Технологічного університету Вірджинії підтвердило теорію про те, що причиною тріщини стали величезні потоки магми під земною корою.

За допомогою комп'ютерної моделі було підраховано, що зсув тектонічних плит можна простежити до так званого Африканського суперплюму. Мантійний плюм — це гарячий мантійний потік, що рухається від основи мантії біля ядра Землі до поверхні Землі. Так, один із величезних плюмів живить вулкани і гейзери в Єллоустоуні.

Так звані мантійні плюми неодноразово спричиняли виверження вулканів у всьому світі, суперплюми являють собою ще більший варіант і завдяки своїй масі й теплу також можуть впливати на клімат і тектонічні рухи — як зараз під Африкою.

Нагадаємо, раніше вчені попередили, що в цьому столітті на Землі відбудеться потужне виверження вулкана з імовірністю один до шести, і "в людства немає плану щодо його запобігання". Подібні виверження в минулому спричинили різку зміну клімату і знищили цивілізації.