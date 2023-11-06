Как не обрасти жиром в среднем возрасте: названы продукты, которые стоит выбросить

Исследователи говорят, что крайне простая диета может уберечь от лишних килограммов и болезней связанных с ними.

Увеличение веса в среднем возрасте является распространенной проблемой, которая может быть связана с употреблением определенного вида углеводов, пишет The Week.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале The BMJ, говорится, что диета, богатая клетчаткой, углеводами из цельного зерна, фруктами и некрахмалистыми овощами, гарантирует меньший набор веса в среднем возрасте.

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В это же время, повышенное потребление рафинированных зерновых, крахмалистых овощей и сладких напитков увеличивает вес. Такие результаты были получены при анализе данных 1 36 432 мужчин и женщин в возрасте до 65 лет.

Все участники исследования ответили на вопросы о своем питании, образе жизни и других факторах, которые могут влиять на здоровье. Такой опрос проводился в начале исследования, а затем каждые 2-4 года в течение 24 лет. Участники эксперимента набирали в среднем 1,5 кг каждые четыре года, что в общей сложности составило 8,8 кг за время проведения исследования.

Участники, которые отдавали большее предпочтение рафинированным зернам, добавляли сахар, пили сладкие напитки и ели крахмалистые овощи, такие как горох, кукуруза и картофель, набрали больше веса. Другие же участники эксперимента, которые увеличили потребление клетчатки, углеводов из цельного зерна, фруктов и некрахмалистых овощей, таких как брокколи, морковь и шпинат, ограничились меньшим набором веса.

Подобная связь прослеживалась сильнее всего среди женщин и участников, которые уже имели проблемы с лишним весом.

По словам исследователей, углеводы из рафинированного зерна, крахмалистых овощей и подслащенных напитков стоит заменить равными порциями углеводов из цельного зерна, фруктов и некрахмалистых овощей. Такая простая стратегия позволит предотвратить набор лишних килограммов.

Кроме этого, незамысловатая диета поможет снизить риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ученые выявили связь между повышенным индексом массы тела, а также развитием и течением рака, что подчеркивает важность изучения методов профилактики заболевания, на фоне растущего числа смертей от болезни.