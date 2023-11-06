Скандинавское чудо бронзового века: ученые нашли вероятный зал заседаний короля Хинца (фото)

Недалеко от легендарной "Королевской могилы" Зеддина в Германии раскопали колоссальное сооружение бронзового века. Считается, что оно было залом заседаний короля Хинца, легендарной фигуры, которую, по рассказам, похоронили в золотом гробу.

Археологи из Геттингенского университета в сотрудничестве с Управлением охраны памятников земли Бранденбург проводят масштабные раскопки в районе Зеддина. "Королевская могила" в Зеддине, вблизи Грос-Панкова, считается одним из важнейших захоронений IX века до н. э. на севере Центральной Европы, которое обнаружили еще в 1899 году во время работ по добыче камня, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Важность этой находки заключается в размерах сооружения. Она является крупнейшей в своем роде со времен скандинавского бронзового века, который охватывает примерно 2200-800 годы до нашей эры.

Сооружение может похвастаться внушительным планом этажа, размером 31 на 10 метров. Для сравнения, дома в доисторические времена обычно были шесть-семь метров в ширину, иногда достигали восьми метров. 10-метровая ширина этого здания сама по себе является редкой находкой.

Остатки камина в Королевском зале Фото: Prignitz district

Стены здания были возведены из деревянных досок и плетня, обмазаны глиняной штукатуркой, а крыша покрыта соломой. Ориентировочная высота здания, около семи метров, позволяет предположить возможность дополнительных этажей для проживания и хранения. Интриги добавляет центральный камин в западной части здания и находка миниатюрного сосуда на северной стене, которую интерпретируют как ритуальное подношение.

Еще более удивительной эту находку делает техника строительства двух внешних стен из накопленного полевого камня, что было нетипично для Северной Европы в эпоху бронзы. Это наводит на мысль, что строители или владельцы сооружения могли черпать вдохновение во время путешествий, возможно, наблюдая за методами каменного строительства в других регионах.

Слева — нынешняя керамическая находка, справа — аналогичный экземпляр из музея Перлеберга Фото: Prignitz district

По оценкам археологов, здание датируется X-IX веками до нашей эры. Благодаря своим огромным размерам и величию, вполне вероятно, что оно служило резиденцией правителя или местом для важных собраний. Примечательно, что в регионе между Данией и южной Германией в период с 1800 по 800 годы до н. э. существовало лишь два других подобных сооружения.

Существуют убедительные доказательства того, что колоссальный зал был не простым крестьянским жильем, а местом для приемов и других важных событий. Это наводит экспертов на мысль, что он мог быть связан с легендарным королем Хинцем, которого, по преданию, похоронили неподалеку в IX веке до нашей эры.

Возможно, король использовал это здание для встреч, или же оно могло принадлежать предшественнику короля Хинца. Бесспорно, что оно простояло около 80 лет, предлагая необычный взгляд на образ жизни бронзового века.

Это открытие является ценным дополнением к нашему пониманию жизни в бронзовом веке. Оно дает представление о культуре, архитектуре и погребальных практиках того времени, проливая свет на решающий период в истории. Место раскопок вскоре закроют, чтобы обезопасить и задокументировать находки, но исследования еще далеки от завершения.

В ближайшие десятилетия раскопки могут снова открыть для использования новых технологий и специализированных тестов ДНК, чтобы углубиться в историю и получить больше информации о жизни людей, которые жили вокруг "королевской могилы" Зеддина.

Исследователи Геттингенского университета и Управления охраны памятников земли Бранденбург продолжат масштабные раскопки вокруг королевской могилы в рамках нынешнего проекта.

Ранее Фокус писал об удивительном открытии: в Казахстане раскопали древнюю пирамиду скифо-сакского периода.

А также мы рассказывали о раскопках территории Киево-Могилянской академии. Археологи будут искать собор и захоронение гетмана.