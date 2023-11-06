Новый способ борьбы с артритом. Ученые протестировали новые препараты в борьбе с заболеванием

Хотя применение новых ингибиторов долгое время оставалось под вопросом, новое исследование смогло дать четкие ответы по поводу эффективности и возможности использования препаратов в будущем.

Недавние исследования, проведенные в Японии, позволили получить ценные сведения об эффективности ингибиторов Янус-киназы (ЯК) в лечении ревматоидного артрита. ЯК-ингибиторы — новая категория препаратов, представленная на рынке, оказались столь же эффективными, как и традиционные методы лечения, пишет New Atlas.

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В исследовании на основе данных 622 пациентов, включенных в когортное исследование ANSWER, оценивалась эффективность четырех ЯК-ингибиторов: барицитиниба, тофацитиниба, упадацитиниба и пефицитиниба, последний из которых доступен в основном в Японии и Юго-Восточной Азии. Эти препараты действуют путем нарушения сигнальных путей, которые приводят к воспалению, характерному для ревматоидного артрита.

Исследование, проведенное под руководством специалиста по ревматологии доктора Синья Хаяси из Университета Кобе, показало, что по эффективности и безопасности эти препараты сопоставимы с существующими биологическими болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами (ББМПП), которые часто являются первой линией лечения.

Ревматоидный артрит, которым страдают около 1,3 млн. людей в одних лишь США, традиционно лечится такими ББМПП, как метотрексат. Однако ингибиторы ЯК обычно рассматриваются как вторичный вариант, назначаемый, как правило, в тех случаях, когда другие методы лечения не помогают или вызывают значительные побочные эффекты.

Несмотря на относительно недавнее появление на рынке, ЯК-ингибиторы также используются для лечения таких кожных заболеваний, как экзема и витилиго. Нерешительность в отношении широкого внедрения ингибиторов ЯК объясняется неопределенностью их реальной эффективности и опасениями по поводу возможных побочных эффектов.

Однако результаты японского исследования свидетельствуют о том, что около 90% участников продолжили лечение ингибиторами ЯК через шесть месяцев, причем примерно у трети из них была достигнута ремиссия, а более чем у 80% наблюдался существенный контроль симптомов.

Признавая ограниченность шестимесячного периода исследования и необходимость проведения более обширных исследований, сравнивающих все классы препаратов, исследователи пришли к выводу, что ЯК-ингибиторы являются потенциальным жизнеспособным и эффективным средством лечения ревматоидного артрита, дающим надежду тем, кто не нашел облегчения от традиционных ББМПП.

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