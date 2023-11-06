Трудности перевода. Как "синий" и "зеленый" появились в языке, в котором их не существовало

Изучение нового языка может открыть целый новый мир идей и концепций, и, оказывается, даже изменить то, как вы видите цвета.

Недавнее исследование, проведенное Массачусетским технологическим институтом (MIT), изучало, как члены отдаленного индейского народа цимане, которые изучили испанский как второй язык, начали интерпретировать цвета по-новому, уникальным образом, пишет SciTechDaily.

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Наши глаза могут различать широкий спектр цветов, но разные языки используют ограниченное количество слов для их описания. Эти фундаментальные цветовые термины, то есть определенные слова для обозначения определенных цветов, варьируются от языка к языку.

Например, в английском языке есть около десятка основных цветовых терминов, тогда как в языке цимане, на котором говорит коренной народ цимане, живущий в тропических лесах боливийской Амазонии, их всего три: слова для обозначения черного, белого и красного. У них также есть несколько слов, которые могут означать зеленый или синий цвет, и несколько слов для обозначения различных оттенков желтого или коричневого.

Однако исследователи из Массачусетского технологического института нашли кое-что интересное. Когда члены народа выучили испанский как второй язык, они начали классифицировать цвета по-другому. Это означало, что они начали видеть более тонкие различия в цвете.

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, что языки могут приобретать новые цветовые концепции, такие как различие между синим и зеленым, после контакта с другими языками Фото: Christine Daniloff, MIT

Самым удивительным открытием было то, что двуязычные представители цимане начали использовать разные слова для описания синего и зеленого цветов, в отличие от одноязычных представителей народа. Вместо того, чтобы заимствовать испанские слова для обозначения синего и зеленого, они переосмыслили слова из своего языка, чтобы описать эти цвета.

Речевой контакт и классификация цветов

"Изучение второго языка позволяет понять те понятия, которых не было в вашем родном языке, — говорит Эдвард Гибсон, профессор мозговых и когнитивных наук из Массачусетского технологического института и старший автор исследования. — Интересно также, что они использовали свои собственные термины языка цимане, чтобы начать делить цветовое пространство, как это делает испанский язык".

Исследователи также заметили, что двуязычные представители цимане стали точнее описывать такие цвета, как желтый и красный, охватывая более широкий спектр оттенков по сравнению с одноязычными носителями.

Это исследование показывает одно из ключевых преимуществ изучения второго языка: он расширяет ваш кругозор и вводит новые понятия, которые вы можете интегрировать в свой родной язык. Это как бы открывает дверь к другому способу мышления.

Что действительно удивляет, так это то, что на это изменение в восприятии цветов цимане, похоже, повлиял их контакт с испанским языком. Они будто позаимствовали некоторые понятия из испанского и применили их к своему родному языку.

Несколько лет назад Гибсон и другие исследователи сообщили, что в исследовании более чем 100 языков, включая язык цимане, носители склонны делить "теплую" часть цветового спектра на большее количество слов на обозначения цветов, чем "холодные" области, к которым относятся синий и зеленый цвета.

В языке цимане два слова, "шандиес" (shandyes) и "юшнус" (yushñus), используются как взаимозаменяемые для обозначения любого оттенка, относящегося к синему или зеленому.

Разница между синим и зеленым цветом, наблюдаемая у двуязычных жителей Цимане, может со временем распространиться на одноязычных или на большую часть населения, если они будут продолжать контактировать с испаноязычными общинами.

Изучение испанского языка может быть полезным для поиска работы и заработка, поэтому вполне вероятно, что со временем все больше представителей цимане станут двуязычными.

"Интересно, что двуязычные действительно разделяют пространство гораздо больше, чем одноязычные, несмотря на то, что они все еще говорят преимущественно на языке цимане", — говорит Гибсон.

Это исследование заставляет нас задуматься над тем, какие еще концепции могут распространяться из испанского языка к носителям языка цимане, которые становятся двуязычными. Исследователи также стремятся выяснить, можно ли обнаружить подобное влияние языка на восприятие цвета в других отдаленных группах населения, таких как гуджары, кочевое сообщество в Гималайских горах.

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