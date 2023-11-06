Обманчивое время: ученые выяснили, что наш биологический возраст важнее фактического

Новое исследование показало, что наступление некоторых опасных и распространенных болезней в первую очередь связано совсем не с возрастом, написанным у нас в документах, а с возрастом нашего организма.

Последние исследования показывают, что биологический, а не хронологический возраст является более значимым фактором риска развития инсульта и деменции. Несоответствие между биологическим и фактическим возрастом, в частности, если биологический возраст на пять лет больше, на 40% повышает риск развития сосудистой деменции или инсульта, сообщает Irish Independent.

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Это различие подчеркивает возможность снижения риска заболеваний путем воздействия на процесс старения. Поскольку распространенность таких заболеваний, как рак, болезни сердца и нейродегенеративные расстройства, увеличивается с возрастом, исследователи из Каролинского института, Швеция, подчеркивают неадекватность использования хронологического возраста в качестве единственного предиктора этих заболеваний из-за индивидуальной изменчивости темпов старения.

Группа исследователей проанализировала данные Биобанка Великобритании, включающего 325 тыс. человек в возрасте от 40 до 70 лет. Биологический возраст оценивался по 18 биомаркерам, связанным с различными физиологическими функциями, такими как метаболизм и здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что более высокий биологический возраст, определяемый по этим маркерам, достоверно связан с повышенным риском развития деменции, в частности сосудистой деменции, и ишемических инсультов.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что корректировка образа жизни и прием лекарственных препаратов могут влиять на эти биомаркеры. Кроме того, по словам авторов, в исследовании прослеживается связь между увеличением биологического возраста и повышением вероятности развития болезни двигательного нейрона.

Исследования, проясняющие связь между биологическим возрастом и риском развития заболеваний, могут сыграть решающую роль в персонализации медицинской помощи. Ориентируясь на биологические маркеры, а не на хронологический возраст, медицинские работники смогут более точно определять людей, подверженных риску развития таких заболеваний, как инсульт и деменция. Этот подход может быть использован в профилактической медицине для подбора мер по коррекции образа жизни и лечения, что в перспективе позволит отсрочить или смягчить наступление возрастных заболеваний. Кроме того, эти знания могут быть использованы в стратегиях общественного здравоохранения для разработки более эффективных скрининговых программ для групп риска.

Ранее Фокус писал о симптомах деменции, которые люди часто упускают из вида. Хотя лекарства от деменции до сих пор нет, раннее ее обнаружение и лечение делает жизнь пораженных ей людей гораздо более комфортной и безопасной.

Также Фокус писал об обнаружении учеными еще одной причины развития деменции. Согласно исследованию, существует связь между загрязнением воздуха и появлением болезни мозга.

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