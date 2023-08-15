Проблема летает в воздухе: ученые обнаружили еще одну причину развития деменции

Согласно исследованию, существует связь между загрязнением воздуха и появлением болезни мозга.

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Любые загрязнители в воздухе могут причинить вред здоровью человека. Ученые считают, что выбросы загрязняющих веществ, связанные с сельским хозяйством и лесными пожарами, могут привести к появлению деменции. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, пишет New Atlas.

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Твердые частицы в воздухе, которые являются загрязнителями, появляются в атмосфере из-за транспортных, промышленных выбросов, а также от сжигания ископаемого топлива. Но есть еще одни их источники: лесные пожары и сжигание органических веществ в сельском хозяйстве.

Особенно опасными твердыми частицами для здоровья человека являются такие химические соединения как РМ2,5. Они могут не только оседать в легких, но и могут проникнуть в мозг при вдыхании воздуха через нос.

Авторы исследования обнаружили связь между выбросами PM2,5 в сельском хозяйстве и лесными пожарами и возникновением деменции у более, чем 27 тысяч взрослых американцев. Хотя примерно у 15% людей развилась деменция, скорость снижения когнитивных функций была значительно выше там, где была обнаружена высока концентрация PM2,5. Как показывают результаты, дым от лесных пожаров приводит не только к затрудненному дыханию и раздражению дыхательных путей, но также может негативно сказаться на работе мозга человека.

Когда на Земле постепенно повышается глобальная температура, возрастает частота возникновения лесных пожаров. И они могут длится очень долго из-за постоянных сильных волн тепла. Это приводит к тому, что дым может распространяться на очень большие территории загрязняя воздух вокруг, говорят ученые.

В исследования ученые выяснили, что все твердые частицы в воздухе повышают риск развития деменции, но частицы, создаваемые сжиганием органических веществ в сельском хозяйстве и лесными пожарами, оказались особенно опасными для мозга.

Развитие деменции может занять много времени, но это новое доказательство того, что нужно срочно принять меры по сокращению количества твердых частиц в воздухе, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика. Проблема с распространением микропластика на планете намного больше, чем кажется.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.